Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro están a la vuelta de la esquina

Los coreanos están cerca de anunciar sus nuevos smartphones de alta gama, los Samsung Galaxy S26, aunque este año lo harán más tarde de lo que veníamos conociendo en los últimos años. Y es que en base a sus predecesores, ya deberían haber sido presentados, o lo harían también en los próximos días. Pero no parece el caso esta vez, y se espera que se presenten a finales del próximo mes de febrero, quizás para el MWC 2026 de Barcelona. En ese mismo evento Unpacked se espera que Samsung presente sus nuevos auriculares de alta gama, los Samsung Galaxy Buds 4 Pro, y también los Buds 4 estándar. Y ahora conocemos nuevos detalles sobre esta llegada al mercado.

Nueva certificación

Las certificaciones nos suelen servir para conocer si un dispositivo está más o menos cerca de ser una realidad. Y en este caso, los futuros auriculares de Samsung han pasado por varias certificaciones que indican que ya están listos para ser comercializados en varios mercados. Es el caso de la SIRIM de Malasia, así como de la FCC de Estados Unidos, o la SGS de India. Esto quiere decir que en esas regiones los dispositivos ya están listos para poder comercializarse, y, por tanto, presentarse.

Por tanto, es algo que va en consonancia con lo que esperamos de ellos, que se presenten a nivel mundial en las próximas semanas, si es como decimos a finales de febrero, tiene todo el sentido. Según estas certificaciones, Los Buds 4 estándar contarán con conectividad Bluetooth Classic y también su versión Low Energy. También dan algún detalle sobre los estuches de carga, y por supuesto que todo esto contribuye a que los auriculares están listos para su debut internacional.

A lo largo de estos meses hemos conocido algunos detalles sobre estos nuevos auriculares, como que tendrán en el caso del modelo estándar, ofrecerán una batería de 42mAh, que será más pequeña que la del modelo anterior. Y en el caso del modelo Pro, esta crecería algo más, con una batería de 57 mAh, por lo que aquí sí que hay un incremento de batería. Respecto del diseño, parece que Samsung va a actualizarlo para hacerlo un poco más estilizados, minimalistas, pero siguiendo con ese factor de forma con un gran vástago.

También habría cambios importantes en el diseño del estuche, ahora cuadrado en lugar de ovalado como el de sus predecesores, y en algún render, incluso se ha especulado con que podría tener una cubierta transparente, lo que desde luego le daría un aspecto de lo más atractivo y moderno. Es de esperar que a nivel de especificaciones haya mejoras en el sonido, sobre todo en el tamaño de sus drivers, y también en los diferentes codecs compatibles.

Y por supuesto, esperamos una mejor cancelación de ruido todavía, y un rendimiento más estable en lo que a conectividad se refiere. Dos modelos destinados a complementar el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy S26.