HyperOS filtra el Airtag de Xiaomi en imágenes

Los localizadores se están convirtiendo poco a poco en dispositivos imprescindibles para muchos usuarios que buscan en ellos una manera de tener siempre localizados sus dispositivos más valiosos. Y después de que Apple entrara en este mercado con el AirTag para competir con Tile, hemos visto llegar a él fabricantes como Samsung o Motorola. Pues bien, ahora Xiaomi está en ello también, y por fin hemos conocido cómo sería su diseño gracias a unas interesantes filtraciones.

Así será el futuro XiaomiTag

Ha sido el filtrador Kacper Skrzypek quien ha desvelado en X parte del código de HyperOS que menciona a este futuro dispositivo de Xiaomi. Y no solo eso, sino que muestra también cómo sería su posible diseño, lo que nos da un aspecto integral de este futuro dispositivo de la marca china. El filtrador apunta a que el dispositivo es similar al Samsung Galaxy SmartTag 2.

Que habrá dos modelos, uno de ellos contará con conectividad de banda ultra ancha, UWB, que es la más sofisticada en este tipo de dispositivos, y por otro lado, la que suele permitir una mayor precisión para encontrarlo, de apenas centímetros. Pero habrá otro modelo que no contará con ella, por lo que podremos elegir entre uno de los dos modelos, que obviamente tendrán precios también diferentes.

Para alimentarse contará con una pila de botón CR2032, muy común en miles de dispositivos electrónicos en el mercado, y la misma que usa Samsung también en su localizador, que le brinda un año de autonomía. Eso sí, el filtrador se ha dado cuenta de que de momento en el código solo hay referencia al mercado chino, al menos eso es lo que ha podido encontrar en cuanto a la nomenclatura que usa la marca.

Ha conseguido incluso extraer un archivo GIF animado, que permite ver el diseño del Tag de Xiaomi con bastante detalle, dejando de lado obviamente las marcas de agua. Podemos apreciar que se trata de la versión con conectividad Ultra Wide Band, , y que es verdad que tiene un aspecto más similar al del SmartTag 2 de Samsung, pero en este caso parece bastante más grueso y achatado que el de los coreanos.

En cualquier caso es un diseño muy diferente al del Airtag o el Moto Tag de Motorola, ambos con diseño redondo y bastante compacto. De momento no se conoce mucho más de este localizador, que por cierto, no es poco. Es de esperar que Xiaomi lo lance en las próximas semanas o meses en China, quizás de cara al año nuevo chino, en el mes de febrero. Quién sabe, quizás en primavera podamos verlo en los mercado globales, pero es mucho elucubrar por ahora. Está claro que será un accesorio esencial para muchos usuarios de Xiaomi que busquen tener siempre localizados sus dispositivos.