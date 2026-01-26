¿Pagar por quitar anuncios en WhatsApp? Meta se lo está planteando

El todo gratis de Internet se acabó hace muchos años, pero las grandes tecnológicas siguen utilizando este potente atractivo para engancharnos a plataformas que en un momento dado se convierten en una necesidad, y de la que posteriormente se aprovechan. Y es que en el caso de WhatsApp, los 13000 millones de dólares que pagó Meta por ella se deben rentabilizar de una manera u otra, como tantos otros negocios e inversiones. Y parece que la publicidad será una de las vías rápidas para conseguirlo.

Anuncios en determinados contenidos

Una vez más ha sido WabetaInfo, especializados en la investigación de las versiones beta de la aplicación, el medio que ha desvelado los planes de Meta para con la publicidad y los anuncios en la aplicación. Recordemos que de momento en España no estamos viendo estos anuncios, sino que están siendo algunos usuarios, por ejemplo en Estados Unidos, quienes ya están viendo anuncios en la pestaña de actualizaciones de la aplicación de mensajería.

De momento los anuncios se están limitando exclusivamente a esa zona de la app, las actualizaciones. Y parece que en algún momento llegarán a todos los usuarios, y cuando eso ocurra, WhatsApp ya está preparando un plan para liberar a los usuarios que quieran de esta publicidad, eso sí, previo pago de un importe. La publicación comparte dos capturas de pantalla donde se puede observar que existe una manera de eliminar esos anuncios en estas zonas de la app de mensajería.

Este sería un plan de suscripción, siempre opcional, que eliminaría los anuncios de estas zonas de la aplicación. Para ello, según vemos en las capturas de pantalla, esa suscripción tendría un precio mensual de 4 dólares, gracias a los cuales dejaríamos de ver anuncios en la app de mensajería. Así que como era de esperar, una vez más se cumple la regla de las tecnológicas, nos dejan años usando una herramienta que se convierte en imprescindible para miles de millones de personas, totalmente gratis.

Y en un momento dado, aunque lo sigue siendo, aparecen elementos como la publicidad, que la gran mayoría de consumidores rechaza, y por la que muchos terminan pagando. Esta novedad se ha dejado ver en la versión 2.26.3.9 de la beta de WhatsApp para Android. De momento parece que es algo que seguirá estando disponible en Estados Unidos, pero todo apunta a que la introducción de estas suscripciones responde a la adecuación de su operativa a distintos mercados, donde es necesario ofrecer siempre una alternativa a la visualización de publicidad que no implique pagos.

Como vemos también en las capturas, la suscripción se llevará a cabo a través de la Play Store, al menos en el caso de los móviles Android. Y, por tanto, será desde ahí donde podremos gestionar su funcionamiento o cancelarla cuando creamos conveniente, además de poder usar los medios de pago habituales en la tienda.