¿Quieres más funciones en tu Thermomix? Así de sencillo es actualizarla

Unos de los robots de cocina más populares entre los usuarios avanzados y menos avanzado, es la Thermomix. Una popularidad que se ha ido ganando a lo largo de los años, gracias a su versatilidad, ya no se trata de una máquina que simplemente calienta o tritura, sino que se trata de un sofisticado ordenador capaz de cocinar. Por lo que es necesario para su buen funcionamiento que esté actualizado.

Cómo actualizar tu Thermomix.

Una práctica habitual es la de ignorar los avisos de actualización por pereza o simple desconocimiento. Un error que nos puede costar caro, ya que gracias a estas actualizaciones no solo recibimos nuevas funcionalidades, sino que se corrigen pequeños errores invisibles. Del mismo modo que se mejora los modos de cocina y asegurarnos de la compatibilidad con la plataforma de recetas Cookidoo.

Actualiznado el robot | TecnoXplora

Una de las grandes ventajas es que el propio dispositivo nos informa de la disponibilidad de nuevas actualizaciones. En los modelos más modernos, este aviso apare de forma automática a través de su pantalla, mostrándonos en mensajes “actualización disponible”. El sistema de la Thermomix nos ofrece flexibilidad a la hora de llevar a cabo este proceso. Ya que a veces, salta en el momento menos oportuno. De manera que nos ofrece dos opciones:

Actualizar ahora, de manera que una vez pulsamos esta opción comienza la descarga y actualización. O optar por hacerlo durante el apagado, Esto realizar las tareas que teníamos previstas y una vez hemos terminad y la apagamos, comenzará la descarga e instalación. Debemos tener en cuenta que dispone de la opción de autopagado, que entra en funcionamiento, pasado determinado tiempo en el que ha estado inactiva.

Si no recibimos actualizaciones podemos comprobar desde los ajustes del propio dispositivo, a los cuales accedemos a través del icono de la rueda dentada. Busca la versión y deslízate hace abajo hasta encontrar “Versión de Thermomix y actualización”. Donde pulsamos el botón buscar. Ante de esto, debemos comprobar que está esté conectada a una red wifi. Una vez, se inicia el proceso de actualización, vemos como una barra de proceso donde nos muestra el porcentaje de actualización completado. Una vez que se completa recibiremos el mensaje de que se ha actualizado con éxito.

Mientras se ejecuta el proceso de actualización, es importante que esta no pierda la conexión Wifi y sobre todo no desconectar el dispositivo de la red eléctrica. Si interrumpimos este proceso que puede durar entre 10 y 15 minutos nos exponemos a que el sistema operativo se corrompa e incluso dejar el robot inutilizable. Durante este proceso es posible que la pantalla parpadeo o se apague de forma frecuente, algo que no debe alertarnos y es señal inequívoca que está complementado el proceso. Por lo que debemos tener paciencia y dejar que termine. Si se produce algún error en la carga, podemos forzar el reinicio de la máquina, si esto no funciona debemos acudir al servicio técnico. Las actualizaciones son parte del manteniendo básico de un dispositivo inteligente. Por lo que es importante no ignorar estos avisos y encontrar el momento perfecto para llevarlos a cabo. Con esto nos aseguramos su buen funcionamiento.