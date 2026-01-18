Encuentra balizas V16 activas en tiempo real con este mapa online

El nuevo año ha empezado con polémica, gracias a la obligatoriedad del uso de las balizas V16 en el territorio español. Son muchos los que han criticado la funcionalidad de las mismas, en el caso de avería y accidente. También está en entredicho la privacidad de los datos de los usuarios, ya que a través de dos páginas web podemos hacer un seguimiento de las balizas que se han activado en tiempo real.

Así puedes ver las balizas activas en tiempo real

Más allá de la polémica, existe una forma de comprobar el lugar exacto en el que se ha activado una de estas balizas. Antes de esto, debemos recordar cómo funcionan estas balizas. Cuando pulsamos el botón, además de emitir una luz amarilla de 360 grados, la baliza envía de forma automática nuestra ubicación a la plataforma GDT 3.0, donde se registra nuestra posición. Esto es gracias a una tarjeta SIM integrada en el dispositivo, así como a su chip GPS. De manera, que en caso de necesitar ayuda podrán atendernos los servicios de emergencia de forma más rápida.

Mapas señalizacion de balizas V16 | TecnoXplora

La forma oficial de acceder a estos datos es a través del mapa del que dispone la DGT, lo haremos a través de su página web. Donde podemos ver sobre el mapa del territorio español, no solo las balizas activas en cada momento, sino todas y cada una de las incidencias que podemos encontrarnos en las carreteras, ya sean tramos en obras, si hay máquinas quitanieves trabajando en la zona o cualquier otro imprevisto que altere la circulación. Algo que dificulta ver con precisión y a primera vista si hay alguna señal de emergencia.

A la sombra de esta, Héctor Julián Alija, un ingeniero, ha desarrollado una web alternativa a través de la cual tenemos acceso únicamente a la ubicación de las balizas que permanecen activas en el momento que accedemos al mapa. Con lo que simplifica la tarea de encontrar estas.

Pulsando en cada una de las incidencias, tenemos acceso a las coordenadas donde se encuentra, así como nos ofrece la opción de acceder a estas a través de aplicaciones de GPS como Apple Maps, Google Maps o Waze, ofreciéndonos además la opción de llegar hasta ahí evitando cualquier peligro. Del mismo modo que podemos saber el tiempo que lleva activa la baliza, dándonos información relevante acerca de si el suceso acaba de suceder o puede que se esté resolviendo.

Un dato importante que debemos conocer, es que, aunque podamos localizar una baliza, los datos de los usuarios son anónimos y no sabremos a quién pertenece ni el tipo de vehículo siniestrado., únicamente su posición exacta en el mapa.

Algo que ha suscitado cierta polémica y que en realidad no deja de ser un dato, que revela donde se encuentran vehículos detenidos. Podíamos conocer a través de otras plataformas como por ejemplo Waze, en la que los usuarios informaban de los vehículos detenidos, con la diferencia de que ahora se hace de forma automática cuando se activa la polémica baliza.