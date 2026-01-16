Xiaomi acaba de presentar unas gafas al más puro estilo Ray-Ban de Meta

La firma asiática ha lanzado unas nuevas gafas inteligentes, aunque no es habitual que lo hagan fuera de China, ahora sí, han sido presentadas a nivel global, aunque todavía faltan detalles sobre si llegarán o no al mercado español, y en caso de hacerlo, en qué condiciones. Hablamos de unas gafas inteligentes que sin duda compiten con las de Meta porque se trata de unas gafas que podemos vestir cómodamente como cualquier otra, de hecho nadie notará la diferencia sobre otras normales y corrientes. Y aunque son inteligentes, no en la medida de lo que lo son, por ejemplo, las de Meta, ya que aquí no tenemos IA o cámara.

Ficha técnica de las nuevas Mijia Smart Audio Glasses

Ya lo dice su propio nombre, se trata de unas gafas de audio, que son capaces de reproducir sonido gracias a los altavoces integrados en su montura. No hablamos de gafas de realidad aumentada o con un asistente de IA integrado, no, se trata de unas gafas para escuchar música o hacer llamadas directamente desde ellas. Pero lo que hacen, lo llevan a cabo de la manera más sofisticada posible.

Las nuevas gafas Mijia Smart Audio Glasses | Xiaomi

Y es que estas gafas se han diseñado con la privacidad en mente. Porque incorporan una tecnología de ondas sonoras inversas para minimizar la fuga de sonido, asegurando que las personas a tu alrededor no escuchan tu conversación o música, incluso en ambientes silenciosos en el modo de privacidad.

Para transmitir ese sonido, cuentan con controladores dinámicos que ofrecen un audio sorprendentemente claro para ser un sistema abierto, ideal para escuchar podcasts y llamadas, aunque eso sí, con unos graves más ligeros que los de unos auriculares tradicionales. Llegan en varios diseños distintos, incluyendo montura redonda, rectangular, estilo aviador y gafas de sol.

Además, son muy ligeras, pesando unos 38 gramos, algo que las hace cómodas para llevarlas puestas todo el día sin fatiga, como cualquier otra gafa graduada o de sol. Cuentan con almohadillas nasales, que son ajustables y un diseño que reparte el peso para no presionar la nariz y, por tanto, hacerlas más cómodas. Cuentan con certificación IP54, son resistentes al sudor y también a una lluvia de poca importancia.

Cuentan con diferentes controles táctiles, que nos permiten ajustar el volumen, tocar play/pause o mantener presionado el asistente de voz. Algo muy interesante es que gracias al Bluetooth 5.4 puedes conectarlas a dos dispositivos simultáneamente, sin tener que estar emparejándolos de nuevo. En lo que a autonomía se refiere, cuentan con hasta 12 horas de reproducción con una carga completa de su batería. Si se trata de llamadas, pueden ser hasta 7 horas seguidas. Cuentan con un conector magnético para cargarlas, con 10 minutos basta para reproducirlas durante dos horas.

Por tanto no son tan sofisticadas como las Ray-Ban de Meta, o las Oakley, pero sí que nos brindan un punto intermedio, que nos permite disfrutar de un sonido de calidad y una experiencia totalmente manos libres cuando recibimos llamadas o escuchamos músicas. De momento se desconoce cuándo llegarán a España, pero ya están en su web global.