¿Tu Kindle se queda sin soporte? Así puedes leer tus libros desde tu móvil o tableta

Ha llovido mucho desde que en el 2007 Amazon revolucionara la lectura con el lanzamiento de su lector de tinta electrónica. Desde entonces sus usuarios han disfrutado de miles de títulos, y de los servicios que le brindaba el acceso a su tienda oficial, algo está a punto de cambiar. Pero el tiempo no perdona y estos dispositivos no son una excepción. Esto es lo que podrás hacer con tu Kindle a partir del 20 de mayo de 2026.

Así puedes leer tus libros desde tu móvil o tableta

Los libros electrónicos han demostrado con los pasos de los años, la longevidad de su vida útil que siguen funcionando a la perfección a pesar del paso de los años, pero la obsolescencia del software marca su fecha de caducidad en lo que se refiere a la conexión a la red.

Un Kindle básico cuesta más que la más reciente tableta Fire | Pexels

El reciente anuncio de Amazon, en el cual confirma la pérdida de acceso a la tienda oficial de los Kindle más veteranos, ha hecho que surjan las dudas para millones de usuarios en todo el mundo, acerca de lo que sucederá con sus dispositivos a partir de la fecha indicada, aunque no debemos preocuparnos ya que no perderemos el acceso de nuestros contenidos. Si no que no podremos comprar, pedir prestados o descargar nuevos contenidos.

Una medida que afecta a un gran número de dispositivos, en concreto a los siguientes modelos:

Kindle 1.ª generación (2007)

Kindle DX y DX Graphite (2009 y 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1.ª generación (2012)

Tabletas Kindle Fire: 1Gen (2011), 2.ª Gen (2012), HD 7 (2012) y HD 8.9 (2012).

Una alternativa para seguir disfrutando de nuestros libros adquiridos en la tienda es haciendo uso de la app oficial de kindle en otros dispositivos ya sean Android o iOS, de forma que podemos hacer la transición de forma sencilla siguiendo los siguientes pasos:

Tras d escargar e instalar la app “Amazon Kindle” en nuestros dispositivos, iniciamos sesión usando el mismo correo y contraseña de nuestra cuenta de Amazon.

en nuestros dispositivos, iniciamos sesión usando el mismo correo y contraseña de nuestra cuenta de Amazon. Esto nos da acceso a toda nuestra biblioteca digital, disponibles y preparada para descargarla.

Selecciona y descarga los títulos que quieras descargar.

los títulos que quieras descargar. Ya puedes comenzar a leer.

Una de las ventajas que nos ofrece la app es que nuestros procesos se sincronizan de forma automática en la nube. Lo que permite seguir la lectura en distintos dispositivos al mismo tiempo. Aunque tiene como inconveniente que las pantallas emiten luz azul por lo que vamos a notar la diferencia en comparación con la tinta electrónica. Aunque siempre podemos realizar una serie de ajustes para personalizar cambiando el fondo a color sepia o activar el modo oscuro, bajando el brillo o ajustar la tipografía en función de nuestras preferencias. Aunque para muchos usuarios el cambio va a ser traumático después de más de una década, la alternativa la encontramos en la compra de un nuevo dispositivo Kindle o en su defecto pasarnos a una tableta o un móvil.