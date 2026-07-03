APPLE APARCA ESTE PROYECTO
Los AirPods con cámara se retrasan. ¿Qué ha pasado?
Los AirPods con cámara de Apple se habrían retrasado por dudas de privacidad, problemas con Siri y posibles limitaciones de componentes.
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Llevamos mucho tiempo escuchando rumores sobre unos AirPods con cámara integrada, un dispositivo que ofrecería una experiencia más completa y potenciada por IA. La mala noticia es que, si esperabas verlos pronto, parece que habrá que tener paciencia, porque el desarrollo se habría frenado.
La información no es oficial, por lo que debemos tomarla con cautela. Pero la fuente es Kosutami, una cuenta conocida por recopilar prototipos y materiales relacionados con dispositivos de Apple.
Y lo cierto es que es un filtrador con un gran bagaje de aciertos. Tal y como ha publicado al hablar de estos AirPods con cámara, dejó claro que el proyeco está, suspendido. No significa necesariamente cancelado para siempre, pero sí apunta a que Apple habría decidido pausar el proyecto, al menos de momento.
Los AirPods con cámara no llegarán tan pronto como pensábamos
La pena es que este producto no parecía estar en una fase inicial. Ya en 2024, el analista Ming-Chi Kuo aseguró que Apple trabajaba en unos AirPods con pequeñas cámaras integradas en las patillas. Más tarde, Mark Gurman, de Bloomberg, señaló que el diseño y las funciones estaban prácticamente cerrados, hasta el punto de que podrían acercarse a una fase temprana de producción en masa.
Por eso sorprende que ahora aparezca este posible parón, justo cuando daba la sensación de que Apple empezaba a tenerlo bastante encarrilado. Además de que el producto apuntaba maneras. La idea es que puedas utilizar las cámaras de los AirPods para todo tip ode usos. Por ejemplo, podrías preguntar a Siri en qué parque estás corriendo y cuáles son sus horarios, si un ingrediente combina bien con otro… Pero hay un gran problema: la privacidad.
Aunque estas cámaras no estuvieran pensadas para guardar imágenes o vídeos, seguirían observando el entorno y enviando información a sistemas de inteligencia artificial. Y no todo el mundo se sentiría cómodo sabiendo que una persona cercana lleva unos auriculares capaces de analizar lo que ocurre alrededor.
Ese podría ser uno de los grandes motivos del retraso. Apple siempre presume de privacidad, y lanzar unos AirPods con cámara sin tener totalmente resuelto cómo se informa a los demás, cómo se procesa la imagen y qué datos se conservan sería un riesgo enorme para su imagen.
Además de que Apple se ha encontrado con un muro en Europa, limitando Siri AI de forma notable. Así que seguramente querrá ver cómo sortea este problema antes de lanzar un producto que seguramente no se pueda vender en la UE.
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