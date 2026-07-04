3 trucos imprescindibles para mejorar el sonido de tu altavoz Amazon Echo

Los altavoces Amazon Echo se han convertido en la puerta de entrada a Alexa+, el asistente de voz de Amazon. Pero también sirven para escuchar música o incluso la radio. Así que, ¿por qué no sacarle más partido al sonido de tus altavoces Echo de Amazon?

Por lo que, si notas que la música suena algo plana, que los graves no tienen fuerza o que las alarmas se mezclan con el volumen general, merece mucho la pena probar estos tres trucos.

Ajusta el ecualizador para adaptar el sonido a tu gusto

El ecualizador es el primer ajuste que deberías tocar si quieres mejorar el sonido de tu Amazon Echo. Gracias a esta opción puedes modificar los graves, los medios y los agudos, que son tres partes que influyen en cómo percibes la música, las voces o cualquier contenido que reproduzcas en el altavoz.

Por si no lo sabías, los graves ayudan a que la música tenga más cuerpo, los medios son importantes para que las voces se escuchen con claridad y los agudos aportan brillo y detalle.

No hay una configuración perfecta para todo el mundo, porque depende mucho de la habitación, del tipo de música que escuches y de tus gustos personales. Pero precisamente por eso es tan útil poder ajustarlo. Para cambiar el ecualizador desde la app de Alexa, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Alexa en tu móvil.

Entra en el apartado Dispositivos.

Pulsa en Echo y Alexa.

Selecciona el altavoz Amazon Echo que quieres configurar.

Toca el icono de ajustes del dispositivo.

Entra en Sonido.

Accede al Ecualizador.

Ajusta graves, medios y agudos hasta encontrar el equilibrio que más te guste.

También puedes hacer algunos cambios mediante comandos de voz. Por ejemplo, puedes pedirle a Alexa que suba los graves o que restablezca el ecualizador. Es una forma rápida de probar ajustes sin tener que entrar siempre en la aplicación.

Coloca bien el altavoz y aprovecha el sonido estéreo

La ubicación del Amazon Echo influye muchísimo en cómo se escucha. La razón es que el sonido necesita espacio para expandirse, y si lo pones en un rincón complicado, puedes perder claridad o notar unos graves demasiado artificiales.

La mejor opción es situarlo en una superficie estable, a una altura media y con algo de espacio alrededor. Principalmente, debes evitar colocarlo donde el sonido rebote en exceso o quede bloqueado por muebles, libros u otros objetos. Para mejorar la colocación y sacar más partido al sonido, puedes seguir estos consejos

Coloca el Echo en una zona despejada, sin objetos pegados al altavoz.

Evita meterlo dentro de muebles cerrados o estanterías muy profundas.

Sepáralo unos centímetros de la pared si notas que los graves suenan demasiado cargados.

Prueba distintas ubicaciones en la misma habitación antes de dejarlo fijo.

Sitúalo en una zona central si lo usas para escuchar música en todo el espacio.

Si tienes dos Echo compatibles, configúralos como pareja estéreo desde la app de Alexa.

En caso de tener un equipo de sonido externo, revisa si puedes conectarlo por Bluetooth o mediante cable, según el modelo.

Controla alarmas, notificaciones y sonidos de interacción

Otro ajuste que debes revisar es el volumen de alarmas, notificaciones y sonidos de interacción con Alexa. Muchas veces se piensa solo en la música, pero el Echo también emite avisos, respuestas, recordatorios y alarmas.

Si todo suena al mismo volumen, la experiencia puede ser incómoda: una alarma puede quedarse demasiado baja o una notificación puede sonar más fuerte de lo que te gustaría.

La aplicación de Alexa permite modificar estos parámetros para que el altavoz se comporte de una forma más personalizada. Por ejemplo, puedes hacer que las alarmas tengan un volumen diferente al de la música, o activar una subida progresiva para que el despertar sea menos brusco. Para ajustar estos sonidos, sigue estos pasos: