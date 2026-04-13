Dreame trae a España su batidora portátil con batería recargable

Poco a poco los pequeños electrodomésticos también se pueden ir considerando como gadgets. Técnicamente, todo aquello con una batería recargable y funciones inteligentes se convierte por derecho propio en un dispositivo de estas características. Es el caso de la nueva batidora inteligente de Dreame, que llega a nuestro país para ofrecernos la posibilidad de hacer batidos y otras bebidas en cualquier lugar, sin necesidad de tener un enchufe cerca.

Precio y disponibilidad

Se trata de la nueva Dreame PortFresh, que se estrena en nuestro país con un precio de 89 euros, aunque podremos hacernos con ella hasta el 26 de abril por 75 euros. Llega en tres colores, blanco, verde y gris.

Dreame PortFresh | Dreame

Ficha técnica de la nueva Dreame PortFresh

Batidoras portátiles hay muchas, pero esta es de las más sofisticadas y avanzadas del mercado. Ya que nos ofrece algunas características poco comunes en dispositivos de este tipo, sobre todo portátiles. Su gran baza para convencernos es la batería recargable de 2000mAh con la que cuenta. Con ella podemos preparar las bebidas en cualquier lugar, ya sea de picnic, en el gimnasio, o donde haga falta.

Esta se recarga además mediante un conector USB tipo C, por lo que el cable del cargador del smartphone te sirve igualmente. La batería se recarga al completo en 65 minutos, y con ella al 100%, se pueden hacer hasta 15 usos, por lo que podremos preparar multitud de bebidas sin tener que pasar por el cargador. Y como decimos, es una batidora inteligente, ya que cuenta con diferentes programas de funcionamiento.

Podemos utilizarla en modo Blend, Smoothie, Crush, Pulse y Clean, por lo que tenemos la posibilidad de preparar varios tipos de bebidas. Y muy importante, también cuenta con ese último modo Clean, que permite limpiarla fácilmente. Para ello solo hay que añadir agua y una gota de jabón para que la batidora se limpie de manera automática. Con ello nos quitamos mucho del trabajo posterior a la hora de hacer las bebidas.

Cuenta con un diseño denominado 4D Vortex, que permite crear turbulencias multidimensionales para asegurar que cada bebida tenga una textura suave y sin ningún tipo de residuo. Tiene un motor bastante potente, de 120W, que puede incluso picar hielo sin despeinarse. Cuenta con 6 cuchillas de acero inoxidable, lo que le permite incluso procesar alimentos congelados.

Por su tamaño, la podemos llevar con nosotros en una mochila o en la bolsa del picnic, y preparar cualquier bebida al instante este verano. Sin duda esos cinco modos con autolimpieza y la batería recargable son el mejor ejemplo de que la tecnología no está reñida con los electrodomésticos más tradicionales, pero para darles una nueva vida y posibilidades que hasta ahora eran difíciles de conseguir con los dispositivos tradicionales.