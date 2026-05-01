La Xiaomi Smart Band 10 Pro se filtra, y podría ser presentada este mes

Xiaomi es el gran referente a la hora de comprar una pulsera inteligente. No lo decimos nosotros, sino que cada año Xiaomi pulveriza su récord de ventas para que la familia Smart Band sea el referente a batir. Y muy pronto, el fabricante presentará un nuevo modelo, la esperada Xiaomi Smart Band 10 Pro.

Antes de continuar, estamos ante un rumor o filtración, por lo que no podemos dar total veracidad a la información hasta que sea oficial. Pero la fuente es nada más y nada menos que Digital Chat Station, un filtrador con un bagaje que hace que nos tomemos en serio sus publicaciones. Y según dice, la Xiaomi Smart Band 10 Pro será presentada en mayo de 2026.

Qué sabemos de la Xiaomi Smart Band 10 Pro

Y ojo, que todo apunta a que Xiaomi prepara una renovación importante dentro de su familia Pro. Y no solo por las mejoras esperables en pantalla, sensores o autonomía, sino por un detalle que puede cambiar bastante la percepción del producto: una posible versión en cerámica blanca.

No es habitual ver este tipo de acabado en una pulsera de actividad, especialmente en una gama que tradicionalmente ha destacado por ofrecer mucho a cambio de un precio bastante ajustado., por lo que será una sorpresa y soplo de aire fresco para la familia.

Además, la Xiaomi Smart Band 10 Pro quiere ofrecer una gran variedad de opciones. La filtración habla de varios colores para la versión estándar, incluyendo negro, blanco, plata, naranja y rosa.

Xiaomi Smart Band 9 Pro | Xiaomi

Pero el modelo que más llama la atención sería la Xiaomi Smart Band 10 Pro Ceramic White, que apostaría por un acabado más premium y también por un peso superior. Según la información publicada, la versión normal estaría por debajo de los 40 gramos, mientras que la variante cerámica superaría los 50 gramos.

En cuanto a prestaciones, recordemos que la Xiaomi Smart Band 9 Pro ya dio un salto con una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, biseles reducidos, GPS integrado, más de 150 modos deportivos, resistencia al agua 5 ATM y hasta 21 días de autonomía en uso típico, según los datos oficiales de la marca.

Así que lo lógico es esperar una pantalla AMOLED mejorada, quizá con más brillo además avances en el seguimiento de salud, con mediciones más precisas de frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, sueño, estrés y actividad deportiva.

De esta manera, seguramente la Xiaomi Smart Band 10 Pro sea una de las pulseras de actividad más completas. Ahora, solo falta esperar a que sea oficial.

Recordemos que será presentada en China, seguramente junto al Xiaomi 17 Max. Por lo que habrá que esperar unos meses para un lanzamiento en Europa que nos permita comprar la Xiaomi Smart Band 10 Po en España.