Monta un sistema de sonido de auténtico cine en casa con el Amazon Echo Dot Max y un Subwoofer

Para disfrutar al máximo del sonido de una película o una serie, es necesario usar barras de sonido o altavoces con las que mejorar la calidad del sonido del televisor. Algo que también podemos conseguir con la ayuda de un altavoz inteligente como el Echo Dot Mas y un subwoofer externo. A continuación, te contamos cómo.

Crea una experiencia de audio inmersivo con tu Fire Stick y Echo sub

La calidad de sonido de los Echo Dot Max es tal que podemos convertirlos en un sistema de Home Cinema con las máximas prestaciones. Estos, más allá de ser un simple asistente de voz, ha evolucionado hasta convertirse en un sistema de entretenimiento doméstico. Para conseguir una experiencia de audio envolvente, solo tenemos que hacer uso de nuestros altavoces inteligentes y un Fire Stick.

Combinando altavoces | TecnoXplora

Para conseguir el equilibrio perfecto y un sistema 2.1 de sonido para una sala pequeña o de tamaño medio será suficiente con dos altavoces para medios y agudos y un subwoofer para los graves.

Comenzaremos instalando un Fire stick , compatible con audio surround

, compatible con audio surround Dos altavoces estéreo compatibles, como El Echo Dot Max o Echo Studio.

Para conseguir unos graves más profundos, podemos optar por un Echo Sub.

Para que funcione correctamente, todos los altavoces tienen que estar conectados a la misma red Wi-fi y registrados en la misma cuenta de Amazon.

El primer paso consiste en emparejar los altavoces izquierdo y derecho, para conseguir el sonido estéreo.

Para ello desde la app de Alexa , abre la pestaña “dispositivos”

, abre la pestaña En la esquina superior derecha de la pantalla pulsa el icono “+”

Selecciona la opción combinar altavoces.

Tenemos tres métodos para hacerlo, música multi estancia, cine en casa o par estéreo/subwoofer.

En el caso de crear un sistema par estéreo/subwoofer, selecciona esta opción y elige de la lista de dispositivos los que queremos emparejar, siempre y cuando sean compatibles.

selecciona esta opción y elige de la lista de dispositivos los que queremos emparejar, siempre y cuando sean compatibles. Sigue los pasos del asistente donde podemos asignar cuál será el derecho y cuál es izquierdo.

Asigna un nombre al par estéreo

A continuación, agregamos el subwoofer , regresando de nuevo a combinar altavoces.

, regresando de nuevo a combinar altavoces. Esta vez, selecciona la opción Sistema de cine en casa.

Elige de la lista el Fire

Seguido de nuestro par estéreo, que hemos creado anteriormente.

Por último, elige el Echo Sub de la lista.

Si lo hemos realizado correctamente, la app nos confirmará que se ha creado de forma correcta y de forma automática se vinculará a nuestro Fire TV.

Una vez configurado, solo tenemos que llevar a cabo algunas comprobaciones, cómo ajustar los braves, encender el Fire TV y comprobar que como reproduce el contenido a través de nuestros altavoces. Así como ambos altavoces del par estéreo a la misma altura y separados, para conseguir el efecto estéreo deseado. Colocando el Echo Sub cerca de una pared para amplificar ligeramente los graves. A partir de ahora experimentamos una mejora considerable en comparación con el sonido del televisor, a la vez que nos proporciona unas voces claras y graves potentes, que nos sumergen por completo en el contenido.