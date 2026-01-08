Este nuevo teclado de HP es un sorprendente PC con Windows 11 integrado

No es el primer teclado con estas características ni mucho menos, pero no deja de ser sorprendente conocer dispositivos como este, que son capaces de ofrecernos la máxima productividad en un reducido número de periféricos. Ya en los años 80 los ordenadores personales eran teclados con hardware en su interior, solo había que conectarlos a un televisor y estaban listos. Ordenadores como los ZX Spectrum de Sinclair, los Commodore 64, Amstrad CPC y otros eran el perfecto ejemplo. Ahora bien, en este caso HP ha mostrado en el CES un teclado que incluye todo un PC con Windows 11 en su interior, con las ventajas e inconvenientes que esto tiene.

Así funciona el HP EliteBoard G1a

Estamos ante un teclado de apariencia normal y corriente, no hay nada extravagante en él, y nadie pensaría que en su interior hay un PC, salvo si le damos la vuelta y vemos que en su parte inferior tiene un ventilador para disipar el calor habitual de los ordenadores. Este es un teclado que tiene un grosor de 17mm, menos de 2 centímetros, y que tiene un peso de 750 gramos, obviamente es más pesado que un teclado tradicional, pero porque en su interior alberga todo un PC completamente funcional.

HP EliteBoard G1a | HP

Este ofrece un procesador AMD Ryzen AI 300 series, que puede ofrecer un rendimiento de 50 TOPS de NPU, por lo que está bien equipado para la IA, que no está nada mal para un ordenador de estas características. Los gráficos dependen de una tarjeta integrada Radeon 800M, mientras que la memoria integrada es DDR5 SODIMM RAM, e incluye también almacenamiento M.2 NVMe, que como sabéis es muy rápido y compacto.

La conectividad de este PC disfrazado de teclado incluye puertos USB 4.0 y 3.2, así como Wifi 7 ultra rápido y Bluetooth 6, sin duda de las mejores especificaciones que podemos esperar en este aspecto. Pero lo mejor de todo es que este teclado cuenta con una batería integrada, que lo hace funcionar como un ordenador portátil. Esta batería permite mantener encendido el PC durante tres horas y media con una carga completa.

Esta se carga rápidamente, gracias a la potencia de 65W con la que cuenta, y que lleva a cabo desde un conector USB tipo C. Este modelo se ofrece de manera opcional con un sensor de huellas dactilares, para mejorar la seguridad. Y como veis, también cuenta con un ratón a juego con el que no necesitaremos más periféricos que un monitor donde conectar el HDMI para poder enviar la imagen. Y por supuesto, integra Windows 11 para que podamos utilizarlo como cualquier otro PC de escritorio. HP ha anunciado que este dispositivo se pondrá a la venta en marzo, aunque de momento no han detallado cuál será su precio, desde luego nos parece un dispositivo de lo más interesante.