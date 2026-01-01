Qué necesitas para disfrutar de sonido Dolby Atmos en películas y series

Si quieres disfrutar del mejor sonido envolvente, especialmente cuando hablamos de películas y series, que sepas que Dolby Atmos es el referente. Pero, ¿qué requisitos hacen falta para disfrutar de esta experiencia de sonido en 3D?

Ya te adelantamos que no basta con ver el logo de Atmos en la película, serie o música que vas a reproducir para que el sonido sea el esperado.

Qué es Dolby Atmos

Vamos a comenzar por el principio. Dolby Atmos es un formato de audio avanzado que, a diferencia de sistemas como Dolby Digital o Dolby Digital Plus, que trabajan con canales fijos, Atmos introduce el concepto de audio basado en objetos.

Dolby Atmos | Dolby Atmos

Para que lo entiendas, con Dolby Atmos los sonidos no están anclados únicamente a un canal concreto, sino que pueden posicionarse en un espacio tridimensional. Gracias a ello, se consigue un efecto en el que el sonido no solo te rodea, sino que también viene desde arriba.

A la hora de disfrutar de un contenido, la experiencia es mucho más real. Para que lo entiendas, un helicóptero puede sobrevolar la escena, que podrás identificar su posición en todo momento, incluyendo la altura. Otro ejemplo es escuchar la lluvia que cae literalmente desde el techo o una explosión que se desplaza de un punto a otro con una sensación de profundidad mucho mayor. Y claro, el resultado es una experiencia más inmersiva y cercana a la de una sala de cine.

Eso sí, Dolby Atmos es un formato define cómo se codifica y se distribuye el audio, pero para que esa información llegue correctamente a tus oídos es imprescindible que toda la cadena, desde la fuente hasta los altavoces, sea compatible.

Qué necesitas para disfrutar de Dolby Atmos

El primer requisito es el contenido. No todas las películas ni todas las series cuentan con pistas de audio Dolby Atmos. El segundo elemento imprescindible es el televisor. Aunque muchas aplicaciones de streaming muestren el logo de Dolby Atmos, tu televisor debe ser capaz de gestionar ese formato de audio y enviarlo correctamente al sistema de sonido, y no todos los modelos lo hacen.

Dolby Atmos en un smartphone Android | Dolby Atmos

Algunos televisores, especialmente de gama entrada, solo son compatibles con Dolby Digital Plus , que es la versión comprimida utilizada en streaming, mientras que otros pueden manejar Dolby TrueHD, más habitual en discos Blu-ray. Pero si no tienen soporte para Dolby ATmos, no podrás disfrutar de esta tecnología.

Lo mismo para una barra de sonido o sistema AV, ya que deben ser compatibles con Dolby Atmos para poder ofrecer su particular sonido envolvente. Y hay otro detalle muy importante que debes tener en cuenta.

Para que el sonido Dolby Atmos llegue intacto a una barra de sonido o a un receptor AV, el televisor debe contar con un puerto HDMI eARC, o al menos ARC en algunos casos concretos. El HDMI eARC permite enviar audio de alta calidad sin compresión desde el televisor al equipo de sonido, algo imprescindible en Dolby Atmos. Si el televisor solo dispone de HDMI ARC convencional, el soporte puede estar limitado y no siempre funcionará Dolby Atmos. correctamente.

¿Y cómo se conecta? Lo más recomendable es conectar la barra de sonido o el receptor AV al puerto HDMI eARC del televisor y, a su vez, las fuentes externas como reproductores Blu-ray o consolas directamente al sistema de audio o al televisor según el caso.

Ahora que ya sabes todo lo necesario, no dudes en disfrutar de películas, series y música en Dolby Atmos para vivir una experiencia inmersiva que te sorprenderá.