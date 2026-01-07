Exprime al máximo Alexa mientras ves contenidos en tu televisor

Los avances tecnológicos han dado pie a un cambio en la forma que nos comunicamos, nos movemos, consumimos, ocio e incluso en cómo vemos la televisión. La voz se ha convertido por derecho en la forma definitiva para navegar por el streaming, dejando atrás el zapping. Lo cual permite al usuario una interacción más inteligente incluso mientras que disfruta con sus contenidos preferidos. A continuación, te contamos cómo mantener una conversación contextual con el asistente de voz mientras no te pierdes nada de tu programa preferido.

Tu guía personal de entretenimiento

Para ello Amazon son su asistente de voz Alexa, ha dado un salto cualitativo en lo que a esto respecta. De manera que podremos resolver una duda o buscar algo nuevo, mientras vemos una serie o una película y sin ni siquiera coger el mando o salir de la aplicación. Gracias a interacciones como el asistente como “Alexa, recomiéndame películas de terror” o “Alexa, ¿qué comedias puedo encontrar en (plataforma)”, es capaz de aprender cuáles son nuestras preferencias y gustas con respecto a este tema, convirtiendo este en sugerencias relevantes que nos muestra sin que tengamos que parar la reproducción. Algo que además acaba por completo con el “scroll infinito” llevándonos de forma directa a los contenidos que realmente nos interesan.

Un Amazon Echo Show 21 con Alexa | Amazon

A menudo, mientras vemos una película o cualquier otro contenido, nos surgen una serie de dudas como el año en que se estrenó, o incluso con el reparto, lo que nos lleva a distraernos de la acción y a coger nuestro teléfono. Para realizar la búsqueda de un actor o actriz. Una forma mucho más rápida y sencilla es a través de un comando de voz, como “Alexa, quien es ese actor/actriz”. De forma automática mostrará una tarjeta en la parte inferior de la pantalla en la que podremos ver el nombre e incluso una breve descripción de su biografía, si está disponible, y todo sin perdernos nada de lo que sucede en la pantalla. Del mismo modo que podemos realizar otras consultas, a través de sentencias como “Alexa, ¿Qué otras series/películas ha dirigido…” como resultamos obtendremos un listado con los títulos y la plataforma donde podemos encontrarlos.

También ha mejorado el control de la reproducción a través de comandos de voz, pedirle a Alexa que avance, retroceda o que pause la reproducción es algo que ya podíamos hacer. Aunque ahora esta interacción es mucho más precisa, ya que incluso podemos pedirle que avance o retroceda los segundos exactos para repasar un diálogo o saltar una sección, sin perdernos lo más interesante, y todo sin ni siquiera tocar el mando. Además de subir o bajar el volumen o activar los subtítulos en el idioma que queramos, comandos que se ejecutarán de forma instantánea y sin esperas.

En definitiva, el lenguaje de Alexa se ha vuelto mucho más contextual y gracias a la capacidad de aprendizaje, obtendremos una experiencia de usuarios mucho más ágil, práctica a la vez de satisfactoria. Aunque todo apunta que esto es la punta del iceberg, a la espera de lo que nos pueda ofrecer Alexa+.