¿Para qué sirve la lista única universal de tu Fire TV Select?

Es habitual estar suscritos a varios servicios de contenido en streaming, esto nos permite tener acceso a un amplio catálogo de películas y series. Aunque también puede ser un problema cuando buscamos algo que nos guste y que ver. Podemos pasar horas buscando en las diferentes plataformas un determinado contenido. Para facilitarnos la tarea, Amazon ha incluido una interesante funcionalidad en sus Fire TV, te contamos en qué consiste.

Así es la lista única en Fire TV

Cada una de las apps de los servicios de streaming permite crear una lista personalizada en la que vamos, incluyendo los títulos que queremos ver. De manera que tras pasar tiempo navegando entre los contenidos, podemos guardar ahí todo lo que nos interesa y encontrarlo con mayor facilidad la próxima vez que accedemos. Aunque esto es de gran ayuda, lo cierto es que a menudo seleccionamos el contenido y lo añadimos a nuestra lista, pero olvidamos la app en la que lo hemos hecho, de forma que no nos queda otra que ir comprobando todas y cada una de las listas, hasta dar con ello de nuevo.

Interfaz Fire Stick | Amazon

Para evitar perder tiempo, desde Amazon han decidido acabar con el caos que esto supone y agrupar todas estas preferencias en una lista única Universal, a través de la cual se unifica tu experiencia de entretenimiento en una herramienta.

Una de las nuevas características que incluye el nuevo Fire TV es su capacidad para gestionar de forma centralizada muchas de las funcionalidades. Y en este caso ya no es necesario pasar de una app a otra para ver lo que tenemos pendiente de ver en cada una de ellas. Ahora podemos guardar los títulos en la página principal de Amazon, independientemente de la plataforma en la que se encuentre.

Añadir contenido desde cualquier plataforma es de lo más sencillo, Para ello, enciende tu Fire y TV y con la ayuda del mando a distancia desde la interfaz de estos.

y con la ayuda del mando a distancia desde la interfaz de estos. Busca el contenido que quieras añadir.

que quieras añadir. Para ello usa el buscador principal o directamente usa el comando de voz “Alexa, busca (contenido)”

Al pulsar sobre el contenido , podemos ver en qué plataforma podemos encontrarlo.

, podemos ver en qué plataforma podemos encontrarlo. Para añadirlo a la lista, sin necesidad de abrir la app en cuestión, pulsa la tecla “+” del mando a distancia para “agregar a la mi lista”

del mando a distancia para Repite el proceso tantas veces como creas necesarios, y todos los títulos se irán a la pestaña “mi contenido”

A la que accedemos desde la barra superior de navegación. Donde encontramos la lista de seguimiento.

Además de añadir, también podemos borrar contenido, manteniendo pulsado el botón de selección sobre el título elegido y eligiendo entre las opciones “eliminar de la lista”. Aunque la lista se suele actualizar de forma automática, del mismo modo que puedes cambiar el orden, priorizando aquellos que quieras ver antes. Marcando como visto aquellos contenidos que ya hemos visualizado.

Otra de las novedades es la nueva Guía de TV en vivo, la cual integra una selección de diez recomendaciones personalizadas, estas aparecen en la parte superior de la pantalla de la pantalla “en vivo” o pulsando sobre el botón “guía” en el mando a distancia.