Los próximos electrodomésticos de Samsung serán más inteligentes gracias a Gemini

EL CES 2026 está a la vuelta de la esquina, y Samsung volverá a ser uno de los principales protagonistas. De esta manera el próximo 6 de enero arrancará la feria tecnológica más importante en la ciudad de Las Vegas para que conozcamos todas las novedades que ofrecerá el fabricante coreano.

Y Samsung ya está calentando motores ante su puesta en escena. Y, como ha anunciado en un comunicado de prensa, presentará una nueva generación de electrodomésticos de cocina donde AI Vision de Samsung y la llegada de Gemini con una colaboración que apunta maneras.

Samsung anuncia que sus electrodomésticos contarán con Gemini

Como explica el fabricante, el mejor ejemplo de esta estrategia es el nuevo frigorífico Samsung Bespoke AI Family Hub que se verá en el CES 2026. Por primera vez, un electrodoméstico de este tipo integra capacidades de Google Gemini de forma nativa.

Los frigoríficos con AI Vision de Samsung podían reconocer un número limitado de alimentos frescos y procesados, siempre que estos últimos se registraran previamente. Con la nueva versión, Samsung promete un reconocimiento mucho más amplio y automático, incluso de productos envasados sin necesidad de configurarlos manualmente.

De esta manera, el Samsung Bespoke AI Family Hub será capaz de identificar también alimentos almacenados en recipientes personales, siempre que el usuario los haya etiquetado previamente. De este modo, la lista de alimentos se actualiza sola para que solo tengas que revisar el móvil para saber qué tienes exactamente.

En el vídeo que acompaña estas líneas, vemos que también presentarán lavadoras inteligentes y un robot aspirador. Pero esta inteligencia aplicada se extiende también al mundo del vino.

Samsung también confirma que presentará en Las Vegas una nueva vinoteca Bespoke AI Winner Cellar que cuenta con capacidades parecidas al frigorífico inteligente Samsung Bespoke AI Family Hub.

Para ello, una cámara situada en la parte superior reconoce las etiquetas de las botellas al introducirlas o retirarlas y actualiza automáticamente el inventario en SmartThings AI Wine Manager.

Gracias a ello, la vinoteca sabe tu catálogo de vinos, y dónde están colocados exactamente, permitiendo localizarlos sin abrir la vinoteca ni rebuscar entre estantes. También podrás consultar detalles de cada vino, recibir sugerencias de maridaje y gestionar su colección de forma intuitiva.

Habrá que esperar al CES 2026 para ver con qué nos sorprende, pero está claro que el ecosistema de electrodomésticos va a ser de lo más inteligente gracias a Vision AI y a Gemini. ¿Lo mejor de todo? Que hace unos años un frigorífico inteligente con pantalla del fabricante no bajaba de los 4.000 euros. Y a día de hoy hay modelos nuevos por 1.999 para que tengas una cocina del futuro. Así que en cinco años, si te toca renovar electrodoméstico vas a alucinar con un hogar conectado con unas capacidades sorprendentes.