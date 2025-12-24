Lenovo presentará un combo de teclado y ratón que no tendrás que recargar

Dentro de apenas un par de semanas, en plena semana de Reyes, se celebrará un año más la feria de electrónica de consumo más importante del planeta. Es el CES que se celebra cada año en Las Vegas. Es el lugar idóneo para conocer las últimas tendencias en tecnología, y en definitiva el mejor momento del año para sorprendernos con decenas de nuevos dispositivos que siempre tienen algo diferente que ofrecer. En el caso de Lenovo, más allá de sus espectaculares portátiles con pantallas enrollables, también están trabajando en interesantes accesorios, como el teclado y ratón, que se han filtrado ahora con una función única.

Olvídate de pilas y baterías

Es el gran atractivo de este nuevo producto que Lenovo presentará en el CES 2026. Y es que, como hemos visto ya en varios mandos de Smart TV, estos no necesitarán recargarse porque lo harán de manera continua y sin necesidad de asistencia humana. Para ello utilizarán la tecnología de carga solar, que permitirá cargar ambos dispositivos mientras los utilizamos, y, por tanto, no tendremos que interactuar con ellos en ningún momento para que sigan cargados permanentemente.

El teclado de Lenovo que llegará al CES 2026 | Windows Latest

A diferencia de los paneles solares convencionales que requieren luz solar directa o fuentes muy intensas para ser eficientes, el concepto de Lenovo está diseñado para funcionar en interiores. Y es que puede generar energía para alimentar a estos dispositivos con tan solo 50 lux. Y esto quiere decir que son extremadamente eficientes, mucho más de los que hemos visto durante años en las calculadoras.

Estas necesitaban una luminosidad de entre 200 y 500 lux para poder cargar, mientras en el caso de este teclado y ratón se necesita hasta 10 veces menos de luminosidad. Esto significa que para recargarse bastaría con tan solo una luz tenue de oficina e incluso la lámpara de una mesilla de noche, o el propio flexo de nuestro despacho para mantener estos periféricos cargados de forma continua, eliminando la necesidad de cables USB o pilas recargables.

Estamos hablando de un concepto, y, por tanto, no de dispositivos que se pongan a la venta de inmediato. Pero servirá para conocer por dónde va a crecer la gama de periféricos de Lenovo, y dónde van a ofrecer mejoras. En las imágenes se muestra su diseño, donde se puede ver entre otras cosas que llegaría con indicadores de la actividad Wifi, Bluetooth y del propio nivel de batería, para que siempre seamos conscientes de si hay la suficiente para poder utilizarlos, que lo normal es que sí vista la mínima luz necesaria para funcionar.

Saldremos de dudas en un par de semanas en el CES 2026, donde Lenovo prepara multitud de nuevos dispositivos, también otro teclado inalámbrico, este sí listo para la venta, como será el Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard and Mouse, que destacarán por un diseño translúcido.