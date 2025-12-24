Monta la mejor fiesta navideña llevando el sonido a todas las habitaciones y sin lag

Para los usuarios que disfrutan de más de un ecosistema de altavoces repartidos por toda la casa, una funcionalidad muy interesante es la de escuchar música a través de ellos al mismo tiempo. Lo que nos permite seguir escuchándola según nos vamos moviendo por la casa. Aunque a veces nos encontramos con el efecto Eco. A continuación, te contamos cómo resolver este pequeño problema.

Sincronización sin retrasos

Las Navidades son el momento perfecto para reunirse con familiares y amigos, ¿a quién no le gusta una buena fiesta? Con buen rollo, comida y no puede faltar la música en toda la casa. Pero no hay nada más molesto que el efecto eco, que se produce cuando los altavoces están desacompasados. Solo se necesita que uno de los altavoces vaya con un segundo de retraso con respecto al resto para que los notemos. Algo que podemos corregir de forma rápida y sencilla con una configuración inteligente para conseguir una sincronización multi-habitación perfecta.

Conbinando altavoces con Alexa | TecnoXplora

Un inconveniente que nos encontramos independientemente del ecosistema que hayamos creado, ya sea con sistemas especializados como Sonos, Google o Amazon. Estos consejos podemos aplicarlos a todos estos sistemas, ya que el principio es el mismo.

Comenzamos creando grupos de audio.

de audio. Desde la app de gestión de los dispositivos, (Alexa, Google Home o Sonos) debemos localizar la opción que nos permite “combinar altavoces” o “música multi-estancia”.

debemos localizar la opción que nos permite “combinar altavoces” o “música multi-estancia”. Crea un grupo, por ejemplo, “ fiesta ” y selecciona de la lista los dispositivos compatibles, ya sean altavoces, dispositivos conectados al televisor o altavoces inteligentes.

” y selecciona de la lista los dispositivos compatibles, ya sean altavoces, dispositivos conectados al televisor o altavoces inteligentes. Comprueba que todos los dispositivos se encuentren conectados a la misma red Wifi, y cerca del router, con esto evitamos cortes.

El retraso sucede por la diferencia que existe en la velocidad se ha procesado de la señal por parte de cada uno de los altavoces. Esto sucede en mayor medida con el sistema de cine en casa y barras de sonido conectadas a través de Bluetooth. Para solucionar el retraso debemos hacer uso de la función “corrección de sincronización de audio”. Está disponible en todas las plataformas.

Esto nos permite, por un lado, tomar el control de la sincronización, pudiendo hacerlo de forma manual. Para ello accedemos a la configuración del dispositivo que suena con retraso. En los ajustes de este encontramos un control que nos permite desplazar y ajustar los milisegundos. Comprueba que el ajuste que hemos realizado funciona correctamente, para ello colócate en un punto intermedio entre los dispositivos. Elige una canción con ritmos de batería muy marcados y reprodúcela. Ahora prueba a ajustar de nuevo el retraso, variando poco a poco la posición del manejador hasta que suene como un único impacto sin rebote.

Uno de los errores más comunes que cometemos es establecer el mismo volumen en las diferentes zonas de la casa. Para evitarlo podemos hacer uso del ajuste Granular, el cual permite ajustar de forma independiente el volumen en los diferentes puntos. Podemos probar ajustando el volumen al 80% en la zona de baile y reducirlo hasta el 40% en las zonas donde queramos mantener una conversación o estemos comiendo, para favorecer la comunicación.