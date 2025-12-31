Cómo usar el modo monitorización del pulso en los AirPods Pro 3

Cuando Apple presentó los AirPods Pro 3, una de las mejoras más interesantes fue su monitorización del pulso, una característica que te permite registrar la frecuencia cardiaca sin necesidad de llevar un reloj en la muñeca.

Así que, si tienes unos AirPods Pro 3, te contamos cómo usar su función de monitorización de ritmo cardíaco para que puedas salir a entrenar sin el reloj puesto. Y viendo lo fácil que es activarla, no dejes escapar la oportunidad.

Qué es la monitorización del pulso en los AirPods Pro 3

La monitorización del pulso en los AirPods Pro 3 es una función de salud que permite medir la frecuencia cardiaca directamente desde los auriculares, sin necesidad de llevar un reloj inteligente.

Para ello, Apple ha integrado sensores específicos en el interior de los AirPods Pro 3 capaces de registrar el ritmo del corazón mientras los llevas puestos, aprovechando el contacto constante con la piel y la estabilidad del ajuste dentro del oído.

AirPods Pro 3 | Apple

Como podrás imaginar, su gran ventaja es la comodidad: basta con usar los auriculares de forma habitual para que el iPhone registre datos de frecuencia cardiaca de manera automática. Las mediciones se guardan en la app Salud y se integran con otras métricas, como actividad diaria, entrenamientos o tendencias a lo largo del tiempo.

Además, la monitorización del pulso permite cerrar los anillos de actividad sin llevar un Apple Watch y desbloquea funciones específicas dentro de Apple Fitness+, donde los entrenamientos pueden tener en cuenta el ritmo cardiaco incluso si solo usas los auriculares.

Y si decides llevar puestos tanto los AirPods Pro 3 como un Apple Watch, el sistema elige de forma inteligente la fuente más fiable en cada momento, sin duplicar datos ni requerir ajustes manuales.

Eso sí, actualmente, la monitorización del pulso solo está disponible en los AirPods Pro 3. No es compatible con AirPods Pro de generaciones anteriores, AirPods estándar ni AirPods Max. Además, es necesario contar con un iPhone compatible con la versión de iOS que habilita esta función y tener configurada la app Apple Salud.

Cómo activar y usar la monitorización del pulso en los AirPods Pro 3

Si cumples con los requisitos, solo has de seguir estos pasos.