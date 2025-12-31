Cómo conectar el subwoofer de un barra de sonido Samsung paso a paso

Ayer te contamos cómo conectar una barra de sonido Samsung a tu televisor para exprimir todo su potencia. ¿Venía con un bajo y no lo consigues enchufar? Ahora vamos a explicarte cómo conectar un subwoofer Samsung a tu sistema paso a paso.

Tanto si te acabas de comprar una barra de sonido Samsung con subwoofer y no consigues que todo el sistema funcione, como si tienes problemas con el subwoofer de tu barra Samsung, vamos a resolver todos tus problemas.

Disfruta del mejor sonido en tu subwoofer Samsung

Antes de meternos en el paso a paso conviene aclarar una cosa importante. En la mayoría de modelos de barra de sonido de Samsung, el subwoofer es inalámbrico en cuanto a audio, pero no en cuanto a alimentación.

Barra de sonido Samsung Q70 | Foto oficial

Es decir, necesita estar enchufado a la corriente, pero se comunica con la barra sin cables. Por eso, el orden de encendido y el proceso de sincronización son muy importantes para que todo funcione correctamente. Sin más, te dejamos el procedimiento completo, empezando por la conexión automática, que es la más habitual, y pasando después a la conexión manual en caso de que algo falle.

Cómo conectar el subwoofer de una barra de sonido Samsung automáticamente

La mejor opción es la que incluye el software de Samsung, ya que no te vas a liar. Así que prueba estos pasos siguiendo el orden exacto.

Conecta el cable de alimentación del subwoofer a una toma de corriente.

Conecta el cable de alimentación de la barra de sonido a su adaptador CA/CC y enchúfalo también a la corriente.

Coloca el adaptador de corriente de la barra sobre una superficie plana y estable.

Una vez todo esté conectado a la red eléctrica, enciende la barra de sonido.

Espera unos segundos a que el sistema realice la vinculación automática.

Para comprobar que la conexión se ha realizado correctamente:

Revisa la parte trasera del subwoofer.

El indicador LED debe mostrarse en color azul fijo, sin parpadear.

Si la luz azul permanece encendida de forma continua, el subwoofer ya está correctamente conectado y listo para funcionar.

Si el LED parpadea o aparece en otro color, será necesario realizar la conexión manual.

Cómo conectar el subwoofer de forma manual

En el caso de que no lo consigas, prueba a vincular el subwoofer de forma manual siguiendo estos pasos.

Apaga la barra de sonido.

Localiza el botón ID SET en la parte trasera del subwoofer. Normalmente está dentro de un pequeño orificio.

Con ayuda de un clip o un objeto fino, mantén pulsado el botón ID SET hasta que el LED azul empiece a parpadear rápidamente.

Enciende la barra de sonido.

En el mando a distancia, mantén pulsado el botón Arriba hasta que la pantalla de la barra muestre el mensaje “ID SET”.

En modelos anteriores a 2018:

En lugar del botón Arriba, hay que mantener pulsado el botón Mute del mando.

Cuando el proceso finaliza la barra de sonido se encenderá automáticamente, y verás que el l LED azul del subwoofer dejará de parpadear y quedará fijo.

Qué hacer si el subwoofer no emite sonido

¿Se ha vinculado y no suena? Veamos las posibles causas y soluciones