Cómo activar el sonido Dolby Atmos y sin pérdida en Apple Music para Android

Apple Music se renueva y a partir de ahora ofrece audio espacial con Dolby Atmos y el sonido sin pérdida HD. Te contamos cómo activarlo para que puedas disfrutarlo en tu móvil Android.

Activa el sonido espacial si pérdida en Android

Hace apenas un par de meses llegaban las mejoras en la calidad del sonido al servicio de música en streaming de Apple y lo hacía para sus dispositivos. Y ahora esto se acaba de hacer extensivo a la versión Android. Y en ambas ocasiones lo ha hecho sin aumentar de coste, a diferencia de otras plataformas de streaming en los que para escuchar música en HD tenemos que pagar algo más.

Dolby Atmos y música HD en Apple Music | Tecnoxplora

Pero para disfrutar del sonido envolvente y la riqueza en la reproducción de nuestra música debemos activar esta opción en la aplicación, para ello, abre la aplicación Apple Music en tu teléfono Android y sigue los siguientes pasos.

En la pantalla principal, pulsa sobre el menú hamburguesa en la esquina superior derecha la pantalla para desplegar las opciones.

A continuación, en los ajustes, desliza el botón junto a la opción "Dolby Atmos" hasta la posición activado.

Para activar el " sonido sin pérdida" debemos pulsar en calidad del audio y activar el botón que aparece junto a la opción.

Y por último debemos configurar la transmisión con datos móviles seleccionando para ello la opción "Alta Eficiencia". De este modo conseguimos el mejor sonido con un consumo bajo de datos.

Pero, aunque activemos estas opciones en la configuración de sonido de Apple Music, no podremos disfrutar de toda nuestra música preferida con esta excelente calidad de sonido, puesto que sólo podremos hacerlos con las canciones que cuenten con este sello y con esta tecnología. Esto mismo puede sucedernos con el sonido sin pérdida, puede que no apreciemos todas las mejoras que nos ofrece, ya que para hacerlo no sólo necesitamos unos auriculares o altavoces adecuados para ello, sino que también un oído bien entrenado para apreciar los matices.

Aunque esta tecnología a este precio puede suponer una gran revolución para muchos usuarios, hay que tener en cuenta de que le queda aún mucho por mejorar, solo hay que fijarse en lo que decía hace muy poco Giles Martín, hijo del ya desaparecido productor de los Beatles, que se plantea volver a remasterizar los discos que los Beatles. Martín fue el productor en la remasterización los álbumes con motivo del 50 aniversario de los Beatles, en esa ocasión sus remixes fueron creados para ser escuchados en grandes teatros.

Este puede ser el motivo por el que en Especial el clásico de los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band no suena tan bien, o al menos como lo esperan los productores musicales, con el sonido espacial de Apple, en dispositivos de escucha personal como auriculares o altavoces domésticos de calidad. Por lo que el afamado productor tiene en mente remasterizarlo de nuevo convirtiéndolo en una mezcla más adecuada para Dolby Almos. A pesar de esto Apple se ha convertido en la segunda plataforma de música en streaming en número de usuarios, solo por detrás de Spotify.