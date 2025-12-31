SU PRECIO ES UN MISTERIO
OneXSugar Wallet, así es la primera consola con pantalla plegable
Te contamos todos los secretos de OneXSugar Wallet, una consola portátil con pantalla plegable y que hará las delicias de los más gamers.
Cada vez hay más consolas portátiles para que no nos falten opciones de entretenimiento. Hace poco os hablamos de la nueva Ayaneo Next 2, y ahora le toca el turno a la OneXSugar Wallet, la primera consola gaming con pantalla OLED plegable.
Un concepto que hasta ahora estaba reservado casi en exclusiva a móviles y portátiles premium, y que ahora da el salto al gaming portátil de la mano de One-Netbook. Sin duda, la mejor forma de disfrutar del catálogo de Nintendo DS.
Cómo es la OneXSugar Wallet, una consola portátil con pantalla plegable
En cuanto a diseño, la OneXSugar Wallet recuerda mucho a la popular consola con doble pantalla de Nintendo. Pero, en lugar de apostar por dos pantallas, como ocurrió con la OneXSugar Sugar 1, otro modelo de la firma, aquí todo gira en torno a una única pantalla OLED flexible que se pliega sobre sí misma.
Y ojo, que estamos hablando de una consola que se convierte casi en una tablet. Cerrada, la consola ocupa menos espacio y resulta más fácil de transportar; abierta, despliega un panel de 8,01 pulgadas en formato 4:3, pensado especialmente para juegos clásicos y emulación. El panel no se queda corto en calidad para que la experiencia gaming esté a la altura de los usuarios más exigentes. Para ello, ofrece una resolución de 2480 x 1860 píxeles, junto al contraste característico de la tecnología OLED.
Teniendo en cuenta que es una consola con pantalla plegable, el gran peligro es la duración del panel antes de que aparezcan las temidas arrugas. Pero habrá que esperar a los primeros análisis de la OneXSugar Wallet para saber cómo se comporta. Respecto a los controles, la OneXSugar Wallet apuesta por un esquema bastante clásico: sticks analógicos asimétricos, cruceta, cuatro botones de acción, gatillos y botones traseros, además de altavoces frontales situados en la parte superior de la pantalla. Todo ello integrado alrededor del panel plegable para darle un aspecto muy futurista.
En cuanto al hardware, One-Netbook, empresa detrás de la OneXSugar Wallet, ha confirmado que la consola estará impulsada por un procesador “Qualcomm gaming platform flagship”, aunque por ahora no se ha concretado el modelo exacto ni su rendimiento real. Pero está claro que será un Snapdragon 8 Elite Gen 5, la joya de la corona de Qualcomm.
Disponibilidad y precio
No sabemos el precio que tendrá la OneXSugar Wallet y, más allá de que llegará en 2026, no hay nada confirmado. Por lo que habrá que esperar a que el fabricante revele más datos, por que es un producto que pinta muy bien. Eso sí, prepara la cartera, porque una pantalla plegable no será precisamente barata.
