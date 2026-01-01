Cómo actualizar Samsung Health y disfrutar de sus mejoras en el registro de ronquidos

Buenas noticias, si tienes un wearable del fabricante coreano. Y es que Samsung Health se actualiza para mejorar la monitorización del sueño y, en especial, la detección de ronquidos. Si tienes un equipo compatible, ya puedes actualizar.

Hablamos de una mejora que llega con lLa versión 6.31 de la aplicación, y que tra un regalo de Año Nuevo en la forma en la que el sistema interpreta los sonidos nocturnos, afinando el algoritmo para distinguir mejor entre un ronquido real y ruidos ambientales tan comunes como el tráfico de la calle, o un ventilador.

Samsung Healh ahora monitoriza mejor si roncas

Como bien sabrás, la monitorización del sueño es una de las funciones más interesantes en un wearable, y Samsung añadió un sistema que detecta si roncas. Pero elementos externos, como electrodomésticos funcionando o el tráfico, llegaban distorsionar las métricas. Ahora, Samsung o va a solucionar.

Un Samsung Galaxy Watch 6 | Samsung

De esta manera, gracias a esta actualización, Samsung Health será mucho más preciso a la hora de informar de que ha habido ronquidos durante la noche. Lo único malo es que, las gráficas y los registros históricos sobre la duración y frecuencia de los ronquidos se conservan, pero los archivos de audio grabados hasta ahora se eliminan y dejan de estar disponibles para su reproducción.

Modelos compatibles con la detección de ronquidos mejorada

La nueva detección de ronquidos de Samsung Health está disponible para los dispositivos más recientes del ecosistema de la marca. Para disfrutar de esta función necesitas un Galaxy Watch4 y Galaxy Watch4 Classic, así como con las generaciones posteriores Galaxy Watch5 y Watch5 Pro, Galaxy Watch6 y Watch6 Classic y el Galaxy Watch FE.

El Samsung Galaxy Ring | Samsung

A esta lista se suma también el Galaxy Ring, que utiliza el micrófono del móvil vinculado para el análisis del sonido nocturno. En todos los casos, es necesario contar con un móvil Galaxy compatible y mantener Samsung Health actualizado a la versión 6.31 o superior.

Cómo actualizar Samsung Health y activar la mejora

En el caso de que cumplas con los requisitos y quieras actualizar Samsung Health para disfrutar de esta mejora, basta con acceder a la Galaxy Store desde el móvil o desde el propio reloj, entrar en el apartado de actualizaciones y comprobar si Samsung Health tiene disponible la versión 6.31. Una vez instalada, la app aplicará automáticamente el nuevo algoritmo de detección de ronquidos.

Tras la actualización, te recomendamos revisar que la función de seguimiento del sueño y la detección de ronquidos estén activadas dentro de los ajustes de Samsung Health. También es recomendable asegurarse de que el móvil permanece cerca durante la noche, ya que el sistema utiliza su micrófono para captar los sonidos ambientales.