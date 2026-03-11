Ya puedes comprar el MacBook Neo en España. ¿Vale la pena?

La semana pasada Apple marcó un antes y un después al presentar el MacBook Neo, un portátil económico con mucho que ofrecer. Y ahora que ya puedes comprar este dispositivo en España a un precio que parte de los 699 euros, 599 euros en el caso de ser estudiante, vamos a ver si vale la pena.

Además, te invitamos a pasarte por nuestra comparativa entre el MacBook Neo y el MacBook Air de 2026 para que sepas cuáles son sus principales diferencias. Y es que, el MacBook Neo llega con un planteamiento bastante diferente dentro de la gama de Apple.

MacBook Neo, el portátil barato de Apple que ya puedes comprar en España.

Mientras que los MacBook Air se posicionan como portátiles ultraligeros de gama media-alta, este modelo busca ser una opción más económica para estudiantes, usuarios domésticos o profesionales que solo necesitan un equipo fiable para un uso ofimático y tareas sin excesiva carga gráfica.

En cuanto al diseño, Apple mantiene su filosofía minimalista, ya que el MacBook Neo apuesta por un chasis de aluminio, muy en la línea estética que la compañía lleva años utilizando en sus portátiles.

Y la pantalla del MacBook Air no está nada mal. Apple apuesta por un panel de 13 pulgadas con resolución de 2408 x 1506 píxeles. En el uso diario la calidad de imagen es muy buena, con colores equilibrados y suficiente nitidez para trabajar, navegar o consumir contenido multimedia. Le puedes dar un vistazo a las reviews del MacBook Air que ya circulan por Internet y dejan claro que se comporta muy bien para un precio tan atractivo.

Además, potencia no le falta, ya que el procesador A18 Pro del MacBook Neo rinde mejor que el emblemático M1 que montaba el MacBook Air. Y sus 8 GB de memoria RAM son más que suficientes para tareas cotidianas, navegar por Internet, trabajar con documentos, editar fotos de forma ocasional o utilizar aplicaciones de productividad.

Apple presenta su primer portátil económico, así es el MacBook Neo | Apple

Y, como ocurre con otros Mac recientes, el sistema macOS está muy optimizado para sacar partido al hardware. Eso sí, este portátil MacBook Neo no está orientado a tareas extremadamente exigentes,

Pasando a la autonomía, con hasta 16 horas de uso, este MacBook Neo tiene cuerda para rato, ofreciendo batería suficiente para llevártelo al trabajo o a la universidad sin preocuparte por el cargador.

¿Vale la pena el MacBook Neo?

Sinceramente, por 699 euros es una opción excelente para entrar en el ecosistema de Apple. ¿Hay portátiles con Windows más potentes a ese precio? Por supuesto, pero el MacBook Neo es un equipo muy solvente y con una autonomía muy difícil de igualar.