Qué hacer si se moja tu Kindle

El verano es el momento propicio para sentarse junto a la piscina a disfrutar de la lectura. Estamos expuesto a sufrir un accidente y que nuestro Kindle se moje. Un riesgo que debemos correr si queremos estar fresquitos. Pero un problema que podemos solucionar siguiendo estos consejos.

Qué hacer si se moja el Kindle

Aunque las nuevas versiones de los libros electrónicos de Amazon cuentan con clasificación IPX8, no son inmunes totalmente al agua. El agua salada del mar y el de la bañera podrían dañarnos si los sumergimos por completo. Por lo que debemos tener especial cuidado de que esto no suceda. Pero por mucho que lo intentemos los accidentes suceden y se escapan de nuestro control. Aunque siempre hay manera de evitarlos. Por lo que antes de ponerlo en riesgo lo primero que debes hacer es comprobar si tu Kindle es a prueba de agua. Si tienes un Kindle Oasis es anterior al a segunda generación, un Kindle PaperWhite anterior a 2018 o un Signature anterior a la 5 generación deberás mantenerlo alejado del agua ya que no cuenta con clasificación IPX8.

Mantenerlo de pie, para eliminar el agua | Foto-de-@felipepelaquim-en-Unsplash

Esta clasificación se hace en base de unos parámetros en los que se mide el tipo de agua, la cantidad de agua al que se ha visto expuesto, el tiempo de inmersión y la profundidad. Y en este caso nuestro dispositivo puede sobrevivir a inmersiones en agua dulce que no excedan los 60 minutos a una profundidad que no supero los 2 metros. Como cualquier dispositivo electrónico expuesto al agua, debemos actuar rápido y tratar de secarlo cuanto antes, sea cual sea el modelo de nuestro Kindle. En el caso de los resistentes al agua, si solo ha sufrido salpicaduras, debemos secarlo con un paño suave y seco, poniendo especial cuidado en el secado del puerto de carga.

Si se ha sumergido por completo en agua salada, con jabón o cloro de la piscina lo primero que debemos hacer es retirar la funda, si dispone de ella y aclarar con agua , poniendo nuestro Kindle bajo el grifo con agua fría.

de la piscina lo primero que debemos hacer es retirar la funda, si dispone de ella y , poniendo nuestro Kindle bajo el grifo con agua fría. A continuación, secamos cuidadosamente con un paño seco y suave tanto la carcasa como la pantalla.

tanto la carcasa como la pantalla. Para permitir la salida del agua por el puerto micho USB, lo mejor que podemos hacer es poner la posición vertical nuestro dispositivo. Dejando que el agua se drene. Además, debemos buscar un sitio con una buena ventilación para que aire seque por completo, proceso que puede tardar varias horas.

lo mejor que podemos hacer es poner la nuestro dispositivo. Dejando que el agua se drene. Además, debemos buscar un sitio con una buena ventilación para que aire seque por completo, proceso que puede tardar varias horas. Sobre todo, no debemos hacer uso de un secador de pelo, ni insertar ningún objeto en el puerto de carga para acelerar el proceso. Y por supuesto, no intentaremos cargarlo, ya que esto puede originarle serios daños.

En el caso de que no sea resistente al agua, no debemos aclarar con agua, lo limpiaremos cuidadosamente con un trapo ligeramente húmedo y suave. Para eliminar el agua al igual que anteriormente, pondremos nuestro Kindle en posición vertical para que el agua drene por el puerto USB. Y por último utilizaremos un método para extraer la humedad como meterlo en un recipiente con arroz durante las próximas 24 horas, por supuesto no intentar cargarlo y sobre todo rezar. El éxito de esto dependerá del tiempo transcurrido bajo el agua.

