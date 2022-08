¿Tienes un Kindle antiguo? Vas a perder una de sus mejores funciones

Si hay un sinónimo de libro electrónico ese es el Kindle. Amazon aunque no creó este formato, sí que le dio el empuje necesario para que se convirtiera en un dispositivo al alcance de cualquiera. Y sobre todo una forma rápida y económica de acceder a miles de libros, y también de llevarlos todos en un mismo dispositivo. En esta ocasión hemos conocido una noticia un tanto amarga para los que cuenten con uno de estos libros electrónicos de Amazon, y es que van a perder en breve una función que además de ser de las mejores es sencillamente esencial en su uso diario. Te contamos lo que se va a perder con esta actualización.

Adiós a la tienda de libros

Son los modelos de Kindle de cuarta y quinta generación, que se lanzaron allá por el año 2011 y 2012, por lo que hablamos ya de unos modelos muy veteranos, con 10 años a sus espaldas o más. Básicamente la nueva actualización de estos dispositivos los despojará de poder comprar un libro en la tienda de Amazon. Aunque hay que decir que, aunque esto es así, no podrán comprar los libros desde el Kindle, sí que podremos hacerlo mediante otros medios y poder seguir disfrutando de los libros en el dispositivo.

Un Kindle Paperwhite | Amazon

Porque a pesar de esta actualización, seguiremos pudiendo comprar los libros desde la tienda de Kindle en el PC, o desde el propio móvil. Una vez comprados los libros siempre podremos enviarlos al Kindle de forma sencilla desde el correo electrónico o bien copiando el libro dentro del Kindle mediante la conectividad de cable. Sea como fuere, la realidad es que estos Kindle pierden la posibilidad de hacer compras directamente dentro del dispositivo, por lo que tendremos que buscar alternativas para poder hacerlo, desde otros dispositivos.

No tiene por qué afectar al uso del Kindle

Como decimos, a pesar de perder esta función, tu Kindle va a seguir siendo un dispositivo 100% operativo. Porque el dispositivo sigue siendo igual de compatible con los distintos libros electrónicos que hay en el mercado. Y no nos engañemos, aun con 10 años encima, la pantalla de un Kindle con esta edad no es tan diferente de otros lectores de libros electrónicos más modernos. No obstante, con los precios ajustados que tienen los Kindle más accesibles, que además presumen de características como la iluminación indirecta, puede ser una buena opción dar el salto a un dispositivo más moderno.

Y mientras que si habláramos de un smartphone nos parecería bastante raro que a día de hoy alguien siguiera utilizando uno con diez años a sus espaldas, no nos parece tan raro algo así cuando hablamos de lectores de libros electrónicos. Este es un segmento que ha recibido pocas novedades en los últimos años, y donde las pantallas de tinta electrónica prácticamente no han perdido facultades a pesar de los años. Una pena, perder la tienda, pero no es ni mucho menos un punto final para estos dispositivos, sino más bien un punto y seguido.

