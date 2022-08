proyectores de tiro corto, ¿cómo son y para qué sirven?

Los estrenos de películas ya no son lo que eran y muchas de estas ni siquiera pasan por las grandes salas de cine. Por lo que si quieres disfrutar de estas y otras muchas más en casa puedes hacerlo con la ayuda de un proyector de tiro corto. Te contamos qué son y para qué sirven.

Proyectores de tiro corto

Usar proyectores de forma doméstica no es algo novedoso, es algo que algunos llevan haciendo décadas. Esto nos permite ver nuestras series, películas, partidos de fútbol o cualquier contenido multimedia a un mayor tamaño del que lo haríamos en un televisor. Aunque es cierto que estos últimos están alcanzando unas dimensiones de pantalla bastante importantes. Proyectar sobre la pared del salón, una pantalla o incluyo sobre una sábana es algo que ha hemos visto, pero hasta ahora para usar proyectores al uso, debíamos contar con espacio suficiente para conseguir el tamaño idóneo de imagen, por lo que debíamos colocarlo bastante retirados de la pared en cuestión.

Este problema se resuelve con los proyectores de tiro corto, como su nombre deja entrever, no necesitan una gran distancia para proyectar en dimensiones mucho más grandes que los tradicionales. Gracias a su óptica y su diseño, no necesitan una gran separación de la pared para conseguir un tamaño de imagen grande, por lo que podemos usarlos en estancias mucho más pequeñas sin renunciar a la calidad de la imagen. Gracias a las lámparas Led y Laser la vida útil de sus lámparas se alarga considerablemente, además de esto mejora considerablemente la estabilidad de la imagen, así como una mayor potencia con un menor gasto de energía.

Proyector de tiro corto | XGIMI

Aunque incluyen multitud de funciones adicionales integradas con las que nos evitamos el uso de otros gadgets y periféricos. Pero no todo van a ser ventajas, también tienen una serie de puntos negativos los cuales debemos conocer antes de lanzarnos a la compra de uno de estos proyectores. A la hora de disfrutar del mejor sonido también nos encontramos con ciertas dificultades, a pesar de incorporar un sistema de sonido, estos dejan mucho que desear y si quieres mejorarlo debemos buscar otras alternativas. En el caso de estos proyectores colocar un altavoz central. A diferencia de otros dispositivos que cumplen con esta función estos tienen un gran tamaño y no son fáciles de transportar y colocar, ya que no admiten muchas opciones de colocación. De esta condición surge otro problema, si no encontramos la posición correcta no tendremos margen de maniobra ya que apenas existen ajustes como es el caso del zoom.

Por último, algo muy a tener en cuenta es el ruido que produce el propio aparato, son dispositivos que necesitan de constante refrigeración por el calor que producen sus lámparas. Para evitar que estos se quemen hacen un uso constante de los ventiladores, lo que sí estamos muy cerca el ruido constante puede ser muy molesto. Por lo que si estás pensando en comprar un proyector debes tener en cuenta el tamaño de la sala y el uso que vamos a hacer de este.

