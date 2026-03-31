XGIMI TITAN Noir MAX, así es el mejor proyector del fabricante

XGIMI se ha posicionado como uno de los grandes referentes a la hora de comprar un proyector, gracias a un catálogo de lo más variado. Y ahora, la firma ha anunciado la llegada de su proyector estrella, el XGIMI TITAN Noir Max.

Hablamos de un proyector premium que llega junto a otros modelos de la familia XGIMI TITAN Noir para brindar la mejor experiencia. Una familia de proyectores que ha sido diseñada tanto para disfrutar de la mejor experiencia de cine, como para los amantes de los videojuegos que quieran un buen proyector gaming.

Así es el XGIMI TITAN Noir 4K

Presentado inicialmente en CES 2026, este modelo se posiciona como el dispositivo más avanzado de la marca hasta la fecha, donde la serie TITAN Noir brilla con luz propia. Para ello, XGIMI apuesta por un sistema de proyección RGB triple láser combinado con un mecanismo Dual Iris que permite controlar la luz con mayor precisión.

XGIMI TITAN Noir Max | XGIMI

Y ojo, que la firma ha apostado por la mejor experiencia de visualización, y los niveles de brillo de la familia XGIMI TITAN Noir es increíble. Al punto de que, el modelo más avanzado, el TITAN Noir Max, alcanza hasta 7.000 lúmenes, una cifra muy elevada que permite disfrutar de imágenes de gran tamaño incluso en entornos con cierta iluminación ambiental.

El contraste también va a estar a la altura, ya que el sistema Dual Iris permite ajustar físicamente la entrada de luz en función de la escena, logrando una relación de contraste nativa de hasta 10.000:1 en el modelo superior.Según la firma, esta tecnología evita depender únicamente de ajustes digitales, y ayuda a mantener una mayor naturalidad en escenas oscuras y una mejor separación entre luces y sombras.

En cuanto a la calidad de imagen, el XGIMI TITAN Noir 4K es compatible con los mejores estándares, como Dolby Vision, HDR10+ o IMAX Enhanced, formatos cada vez más habituales en plataformas de streaming y contenidos de alta calidad.

Y, para los más puristas y amantes de los datos técnicos, el XGIMI TITAN Noir Max promete una reproducción cromática muy precisa, con un valor Delta E inferior a 0,8 y una cobertura del 110 por ciento del espacio de color BT.2020, lo que apunta a una representación muy fiel de los colores originales. La guinda del pastel la pone la lente de alta precisión diseñada para ofrecer nitidez uniforme en toda la imagen, evitando pérdidas de definición en los bordes de la pantalla.

XGIMI TITAN Noir Max | XGIMI

Además, el proyector permite ajustar el desplazamiento de la lente y el zoom óptico para facilitar la instalación en diferentes configuraciones de sala sin comprometer la geometría de la imagen. En el interior encontramos un procesador MediaTek MT9681 acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, más que suficiente para ofrecer un buen rendimiento.

El sistema también incluye sonido integrado firmado por Harman Kardon, con compatibilidad con DTS Virtual:X. Siempre es mejor conectar un equipo externo, pero te puede sacar del apuro ofreciendo un sonido más que digno.

Disponibilidad y precio

La gama TITAN Noir estará disponible en varias versiones, incluyendo modelos con diferentes niveles de brillo y contraste. Los precios promocionales anunciados en la fase inicial sitúan el modelo base en torno a 2.299 euros, mientras que la versión Max alcanzaría aproximadamente los 2.799 euros en su lanzamiento.