PicPak: el curioso marco E Ink que muestra tus fotos durante meses sin cargar la batería

A día de hoy encontramos gadgets de todo tipo, y PicPak quiere convertirs en el mejor marco de fotos que puedes tener en tu hogar. Un producto que ha nacido en Kickstarter, y donde está arrasando por su precio comedido y completas funciones.

La idea de este pequeño marco digital es apostar por mostrar fotos con calma, sin prisas y sin necesidad de estar pendiente del cargador durante meses. Veamos todo lo que esconde PicPak.

PicPak, la pantalla E Ink a color para disfrutar de tus fotos preferidas

Un dispositivo que es compacto, ligero y tiene un tamaño muy contenido, más cercano al de una fotografía tipo Polaroid que al de un marco digital tradicional. Y es justo la idea de la marca, ya que PicPak quiere sentirse como un objeto personal, casi como un recuerdo físico, y no como otra pantalla más en casa.

Para empezar, el marco de fotos PicPak cuenta con una pantalla E Ink en color, una tecnología que muchos asocian a los lectores de libros electrónicos, pero que aquí se utiliza para ahorrar batería. Y es que, una vez mostrada la foto, el panel no necesita alimentación constante para mantenerla visible.

Gracias a esto, PicPak promete una autonomía que puede llegar hasta los 400 días con una sola carga, siempre que el uso sea coherente con su filosofía: cambiar de imagen de vez en cuando y no convertirlo en una pantalla dinámica. Puede colocarse sobre una mesa gracias a un pequeño soporte integrado o fijarse a superficies metálicas mediante imanes, lo que abre la puerta a usos cotidianos como la nevera, una estantería o incluso un espacio de trabajo.

En cuanto a funcionamiento, su uso no reviste mayor misterio. El marco puede almacenar más de 500 imágenes de forma local y cuenta con conectividad WiFi para sincronizar fotos desde el móvil u otros dispositivos. De esta manera, la imagen se muestra tal cual, con colores suaves y un acabado que recuerda más al papel impreso que a una pantalla convencional. Incluso el cambio de fotos puede hacerse mediante gestos sencillos, como una ligera sacudida, reforzando esa idea de interacción mínima.

La empresa detrás del proyecto habla también de posibles ampliaciones futuras a través de software, como mostrar titulares o información básica, pero no podemos confirmar cuándo llegarán.

Dipsonibilidad y precio

PicPak se ha lanzado como producto de financiación colectiva, con un precio de entrada relativamente bajo, ya que parte de los 49,99 dólares. Un planteamiento diferente, y de lo más atractivo. Si te interesa, visita su web de Kickstarter.