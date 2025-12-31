Wrapped de Kindle 2025: estos han sido los libros más leídos del año

Ya quedan pocos días para que finalice el año, el momento perfecto para hacer balance de todo lo que ha sucedido. Como muchos otros, Amazon también ha querido hacer un ranking de los libros más leídos, en sus dispositivos. A continuación, te contamos qué lecturas han sido las que hemos elegido para este año que se acaba.

Los libros más leídos de Amazon

A diferencia de otras listas de los más vendidos, la de Amazon se basa en el promedio de lectores diarios de Kindle cada semana. Mientras que el resto lo hace en el número de copias del libro vendidas. La lista recoge las lecturas entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025 en la que se incluyen su programa de suscripción de Kindle Unlimited. Este ha sido el resultado.

La nueva gama Kindle | Amazon

Libros más leídos:

Ficción: La asistenta de Freida McFadden

No ficción: El niño que perdió la guerra de Julia Navarro

La asistenta de Freida McFadden

Serie Nuria Badal de Fernando Gamboa

Caballeros disolutos de José de la Rosa

La Biblioteca de la Medianoche (AdN) (AdN Alianza de Novelas) de Matt Haig

PIEL: No confíes en nadie. Ni siquiera en ti mismo. (Serie Nuria Badal) de Fernando Gamboa

La asistenta de Freida McFadden

La Cala de Gregg Dunnett

Por si un día volvemos de María Dueñas

El ladrón de miedos de Luis David Pérez

Cita a ciegas de Patricia Bonet

El secreto de la asistenta de Freida McFadden

La mujer del médico de Daniel Hurst

Harry Potter y la piedra filosofal de J. K. Rowling

Un Pasado Escondido de Blake Pierce

La cirujana de Leslie Wolfe

La chica sola de Blake Pierce

Cuando estamos prohibidos de Abril Laínez

BLACKWATER I. La riad de Michael McDowell

REDENCIÓN de Fernando Gamboa

Diario para estoicos de Ryan Holiday

El vendedor de naranjas de Blanca Miosi

Alas de ónix de Rebecca Yarros

La Esposa Perfecta de Blake Pierce

Como no podía ser de otra forma, los bestsellers globales encabezan las listas de ventas, aunque encontramos una fuerte presencia de autores de origen nacional. Según los datos de Amazon, es romance junto con la novela negra han sido los géneros favoritos por los lectores.

En lo que a la ficción respecta, Freida MacFadden ocupa la primera posición del ranking con su thriller "La asistenta", siendo el libro más leído del año. En la no ficción, la autora Julia Navarro, con El niño que perdió la guerra, lidera la lista. Autores como Fernando Gamboa o María Dueñas, hacen patente el buen momento por el que pasa la literatura española, la cual comparte la lista con fenómenos virales como BlackWater o el inagotable Harry Potter.

Agosto sigue siendo el mes preferido para la lectura, sobre todo en las horas de la tarde noche. Al mismo tiempo que se confirma el aumento del interés por las novelas que se han estrenado en streaming, confirmando así el efecto pantalla.