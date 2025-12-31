LOS TITULOS MÁS LEIDOS EN LOS EBOOK DE AMAZON
Wrapped de Kindle 2025: estos han sido los libros más leídos del año
Estos son todos los títulos que más se han leído a través de Kindle.
Ya quedan pocos días para que finalice el año, el momento perfecto para hacer balance de todo lo que ha sucedido. Como muchos otros, Amazon también ha querido hacer un ranking de los libros más leídos, en sus dispositivos. A continuación, te contamos qué lecturas han sido las que hemos elegido para este año que se acaba.
Los libros más leídos de Amazon
A diferencia de otras listas de los más vendidos, la de Amazon se basa en el promedio de lectores diarios de Kindle cada semana. Mientras que el resto lo hace en el número de copias del libro vendidas. La lista recoge las lecturas entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025 en la que se incluyen su programa de suscripción de Kindle Unlimited. Este ha sido el resultado.
Libros más leídos:
- Ficción: La asistenta de Freida McFadden
- No ficción: El niño que perdió la guerra de Julia Navarro
- Serie Nuria Badal de Fernando Gamboa
- Caballeros disolutos de José de la Rosa
- La Biblioteca de la Medianoche (AdN) (AdN Alianza de Novelas) de Matt Haig
- PIEL: No confíes en nadie. Ni siquiera en ti mismo. (Serie Nuria Badal) de Fernando Gamboa
- La Cala de Gregg Dunnett
- Por si un día volvemos de María Dueñas
- El ladrón de miedos de Luis David Pérez
- Cita a ciegas de Patricia Bonet
- El secreto de la asistenta de Freida McFadden
- La mujer del médico de Daniel Hurst
- Harry Potter y la piedra filosofal de J. K. Rowling
- Un Pasado Escondido de Blake Pierce
- La cirujana de Leslie Wolfe
- La chica sola de Blake Pierce
- Cuando estamos prohibidos de Abril Laínez
- BLACKWATER I. La riad de Michael McDowell
- REDENCIÓN de Fernando Gamboa
- Diario para estoicos de Ryan Holiday
- El vendedor de naranjas de Blanca Miosi
- Alas de ónix de Rebecca Yarros
- La Esposa Perfecta de Blake Pierce
Como no podía ser de otra forma, los bestsellers globales encabezan las listas de ventas, aunque encontramos una fuerte presencia de autores de origen nacional. Según los datos de Amazon, es romance junto con la novela negra han sido los géneros favoritos por los lectores.
En lo que a la ficción respecta, Freida MacFadden ocupa la primera posición del ranking con su thriller "La asistenta", siendo el libro más leído del año. En la no ficción, la autora Julia Navarro, con El niño que perdió la guerra, lidera la lista. Autores como Fernando Gamboa o María Dueñas, hacen patente el buen momento por el que pasa la literatura española, la cual comparte la lista con fenómenos virales como BlackWater o el inagotable Harry Potter.
Agosto sigue siendo el mes preferido para la lectura, sobre todo en las horas de la tarde noche. Al mismo tiempo que se confirma el aumento del interés por las novelas que se han estrenado en streaming, confirmando así el efecto pantalla.
