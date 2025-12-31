Maneras de interactuar con Alexa durante Navidad o esta nochevieja

Muchos de nosotros disfrutaremos de unos días libres, que nos van a permitir disfrutar al máximo de las fiestas navideñas. Son días en los que, aunque nos parezcan, tenemos muchas cosas que hacer, como comprar los regalos, organizar las cenas, quedar con familiares y amigos, por no contar con las vacaciones de los más pequeños. Para ayudarnos con todos los detalles siempre podemos contar con Alexa, la cual este año nos ofrece una serie de recursos con los que disfrutar al máximo de las celebraciones en familia.

Todo esto es lo que puede hacer Alexa por nosotros

El asistente de voz se ha convertido en uno más de la familia, gracias a él, nos acordamos de todos lo que tenemos pendiente de hacer, a través de los recordatorios y las listas. Comunicarnos de una forma rápida y sencilla o incluso entretener a los más pequeños de la casa, mientras hacemos los recados y tareas. Alexa siempre está dispuesta a echarnos una mano entreteniendo a los peques, para ello contamos con propuestas educativas e interactivas que derrochan espíritu navideño. Las cuales podemos activarlas simplemente con sencillos comandos de voz.

Fácil de usar por los niños | Google

Vive toda la magia de la Navidad conversando con Santa. Alexa tiene contacto directo con Papá Noel y podemos mantener una conversación con él en cualquier momento. Simplemente diciendo “Alexa, quiero hablar con Papá Noel” La cuenta atrás para Navidad ha comenzado, a pocos días de la fecha más esperada del año por algunos usuarios, con el comando “Alexa, ¿Cuánto falta para Navidad?" Comenzará la cuenta atrás de un calendario de Adviento, el cual está disponible en cualquier momento.

Uno de los personajes más buscados durante estos días y que además podemos ver allí donde vayamos es Papá Noel, aunque la pregunta “Alexa ¿dónde está Noel?” No puede faltar, ya que ella lo tiene localizado y siempre sabe dónde está. Descubre su ubicación y sigue su recorrido por el mundo. No a todo el mundo le gusta la Navidad, pero no por ello, no podemos compartir un momento divertido con ella. Descubre su opinión al respecto cuando dices “Alexa, no me gusta la Navidad”.

Santa es un personaje misterioso que se cuela en nuestras casas para dejarnos regalos, si quieres saber algo más sobre el entrañable Papá Noel puedes hacer preguntas como “Alexa, ¿es Papá Noel gracioso?", y espera su respuesta. Además, podemos pedirle que nos entretenga con varias actividades con temática navideña como son los chistes, villancicos y cuentos de Navidad. Con tres simples comandos como “Alexa, cuéntame un chiste de Navidad”, “Alexa, canta un villancico” o “Alexa, cuéntame un cuento de Navidad”.

Por último y para terminar hay una frase que no puede faltar en estas fechas tan señaladas y que estamos obligados a decir, que es feliz Navidad. Comparte el espíritu navideño también con el asistente al decir “Alexa, feliz Navidad” nos contestará con un mensaje de lo más especial