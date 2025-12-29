Xiaomi lanza en España una powerbank con carga inalámbrica y que sirve de base

Parece que Xiaomi está cargando su catálogo de productos disponibles en España para que disfrutemos de una Navidad con todo tipo de gadgets. Y ahora le toca el turno a la Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand, una batería externa muy completa.

Un equipo que destaca por ofrecer un diseño compacto para que te la puedas llevar donde tú quieras. Y ojo, que combina 10.000 mAh de capacidad, carga inalámbrica magnética y un soporte integrado que permite utilizar el smartphone como si fuera un pequeño atril mientras se recarga. Todo ello por un precio oficial de 39,99 euros.

Sin duda, esta Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand va a ser uno de los regalos estrella de Reyes Magos, porque es una powerbank con mucho que ofrecer.

Así es la nueva powerbank de Xiaomi con atril para el móvil

Respecto al soporte para el móvil del Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand, es adjustable por lo que se abre hasta unos 80 grados. Gracias a ello, podrás colocar el móvil en el ángulo deseado para ver vídeos, realizar videollamadas o trabajar sin tener que sujetarlo con la mano. Bajo el capó se esconde un sistema con fuerza magnética de 13 N, por lo que el dispositivo se mantiene firmemente adherido al teléfono, perfecto para aprovechar su carga inalámbrica.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand | Xiaomi

Destacar que, además de un diseño de lo más funcional, la Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand cuenta con una pantalla digital que muestra el porcentaje de batería restante y el estado de carga. Y no tendrás que preocuparte por nada ya que cuenta con nueve capas de protección de seguridad, control inteligente de temperatura mediante sensores NTC, todo con un peso contenido de 229 gramos.

Respecto a las capacidades, la Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand cuenta con un cable USB-C directamente en el cuerpo, además de un puerto USB-C adicional, lo que permite cargar hasta tres dispositivos de forma simultánea (dos por cable y uno de manera inalámbrica). Y potencia no te faltará, ya que por cable alcanza los 33 W, mientras que la carga inalámbrica ofrece hasta 15 W, dependiendo del dispositivo.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand | Xiaomi

La batería interna está compuesta por dos celdas de 5.000 mAh, con una capacidad energética total de 37 Wh, lo que la hace apta para viajes en avión según la normativa internacional. Y, como explica Xiaomi, esta Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand puede cargar aproximadamente dos veces un iPhone 15 o iPhone 16 Pro, y alrededor de una vez y media algunos modelos de gama alta de Xiaomi.

Un equipo que ya está disponible en la web del fabricante y que apunta a ser un bombazo en ventas estas navidades. Más, con un precio que no supera los 40 euros.