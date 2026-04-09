La Oppo Pad Mini será una tableta extremadamente delgada y compacta

El fabricante chino está inmerso en el lanzamiento de sus próximos móviles topes de gama, como los Oppo Find X9s, mientras no deja de mimar a su gama de tabletas. Porque también prepare el lanzamiento de un modelo de alta gama, pero de tamaño muy reducido. Se trata de la futuro Oppo Pad Mini, que como su nombre indica, irá directa a competir con el iPad Mini. Un segmento de tabletas muy compactas, un poco más grande que un móvil plegable, y que ofrece prestaciones de primer nivel. Eso es lo que sabemos que va a ofrecer esta tableta de Oppo por sus filtraciones. Aunque ahora también hemos conocido su diseño, y promete mucho, sobre todo por su perfil.

Oppo anticipa su aspecto

Ha sido Qiao Jiadong, el director del ecosistema de productos de Oppo, quien en su cuenta de Weibo, la red social china, ha mostrado un vídeo donde aparece por primera vez la tableta en acción. Hay que decir que se han preocupado mucho de que no se la vea completamente, sobre todo su parte trasera. Pero sí que nos transmite sensaciones de la tableta en la mano muy positivas.

Destaca sobre todo por un tamaño muy compacto, como decimos, poco más grande que un plegable desplegado, y además da la sensación de ser una tableta muy delgada, y también con unos bordes de pantalla extremadamente finos, lo que ayuda a crear esa sensación de estar ante una tableta compacta y muy ligera. La delgadez de sus bordes se puede apreciar con el orificio de cámara delantero, que parece claramente más grueso que esos bordes.

Sin duda alguna, una tableta que a nivel visual promete un aspecto innovador, y muy al estilo de lo que brinda Apple con su iPad Mini. La tableta se ha dejado ver mientras en otras pruebas de rendimiento, donde ha mostrado con qué hardware cuenta. La tableta se ha dejado ver en Geekbench, el test de rendimiento, donde ha mostrado que llegará con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 5, que viene acompañado con nada menos que 12GB de memoria RAM, por lo que va muy sobrado en este sentido.

Los resultados en el test de rendimiento han sido de 2762 puntos en la prueba de un solo núcleo, y de 9037 para de varios núcleos, lo que demuestra que la tableta será muy potente. Parece que la mayor mejora de rendimiento se produce en las pruebas de un núcleo, donde el aumento es del 14%, mientras que en la de varios núcleos se reduce al 3%. Recordemos que la anterior generación contaba con un procesador Snapdragon 8 Elite.

Sobre lo demás que sabemos de ella, tendrá un panel OLED de solo 8,8 pulgadas de diagonal. Su batería tendrá una gran capacidad de 8000mAh, lo más sorprendente, ya que hablamos de prácticamente 1000mAh por pulgada, eso es mucha capacidad, y por lo que vemos en el vídeo, con ese tamaño compacto debe ser de silicio. Además su carga será rápida, de 67W.