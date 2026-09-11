Cuidado con los gastos fantasma después de las vacaciones

Volver de vacaciones ya es bastante duro, pero el verdadero golpe no es el síndrome postvacacional, sino la sangría silenciosa en tu cuenta bancaria. Si no quieres que tu presupuesto se desplome en septiembre, ten mucho cuidado con estos cuatro gastos fantasma.

Primero, el efecto "nevera vacía". Llegas cansado, no hay nada en la cocina y terminas pidiendo comida a domicilio tres días seguidos. Ahí se te van fácilmente entre 50 y 80 euros casi sin darte cuenta.

Segundo, la puesta a punto del coche. Llevar el vehículo a lavar para quitar la arena o la sal marina, revisar líquidos y pagar el combustible de la vuelta añade un pellizco inesperado de otros 40 o 50 euros.

Tercero, las suscripciones olvidadas. Esa app de mapas que bajaste para una ruta, la VPN para el Wi-Fi del hotel o cualquier pase de prueba que se te olvidó cancelar antes de volver y que ya te han cobrado.

Cuarto, La resaca de la tarjeta. Todos los pagos a fin de mes o con pago diferido que hiciste relajadamente en la playa y que pasan al cobro exactamente hoy.

Además, estos gastos tienen algo en común: muchos de ellos se producen en momentos en los que estamos cansados, distraídos o simplemente queremos recuperar cuanto antes la comodidad de la rutina. Precisamente por eso pueden pasar desapercibidos. El problema no suele estar en un único pago, sino en la suma de varios desembolsos que, por separado, parecen asumibles.

Revisar las cuentas justo al regresar de un viaje también puede servir para recuperar rápidamente la perspectiva sobre cuánto dinero queda disponible para el resto del mes. Tener presentes esos pagos pendientes y los gastos que van a aparecer en los próximos días permite evitar que septiembre empiece con más tensión económica de la necesaria.

Para frenar el golpe, aplica dos reglas hoy mismo: programa una compra online básica para el día de tu llegada y tómate 10 minutos para cancelar suscripciones y revisar los cobros pendientes en la app de tu banco.

Y a ti, ¿cuál es ese gasto absurdo que siempre te pilla por sorpresa al volver de viaje?