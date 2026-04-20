La nueva DJI 1000 ocupa la mitad y estrena funciones inteligentes

La DJI Power 1000 fue la primera batería de gran formato que lanzó la firma asiática, normalmente centrada en el mercado de drones. Esta era una gran batería en todos los sentidos, bastante grande en cuanto a tamaño, y también peso, para almacenar hasta 1kW. Aquel modelo tan siquiera se conectaba a nuestro smartphone para controlar su funcionamiento, pero la nueva DJI 1000 que llega hoy a España revoluciona ese modelo hasta hacerlo ridículamente innovador.

Precio y disponibilidad

La nueva DJI Power 1000 ya se puede comprar en España por 579 euros, un precio muy interesante para un producto mucho más completo y compacto que su predecesor.

Más compacta que nunca

Esta nueva generación llega con unas dimensiones de 314 × 212 × 216 mm y un peso de 11,5 kg, con una capacidad de 1008 Wh, lo que quiere decir que es capaz de almacenar la misma cantidad de energía en la mitad de espacio, eso en unas baterías de estas características, es todo un hito. Además nos ofrece también mucha potencia de salida, que es lo que le hace especial a este tipo de baterías.

DJI Power 1000 | DJI

Y es que ofrece una potencia de salida estable de 1000W, pero gracias a su tecnología avanzada, permite alimentar determinados electrodomésticos de hasta 1200 W. Lo que quiere decir que puedes conectar tranquilamente un frigorífico grande, tostadora, microondas, etc, y todo alimentado desde la energía almacenada en su interior, como una enorme batería externa.

Ha mejorado técnicamente, ya que ha conseguido aumentar su autonomía en un 10 % para dispositivos que requieren entre 100 y 400 W de potencia. Para hacerse una idea, se puede cargar un teléfono móvil 54 veces, un dron unas 8 veces o mantener encendida una nevera portátil durante unas 18 horas con una sola carga completa de esta batería. Pero esto no es lo único a su favor, sino que viene cargado de características realmente útiles.

Como un cable USB-C retráctil de 100 W, que evita los molestos enredos, así como un módulo MPPT de 400W integrado, para una conexión directa a paneles solares y un cargador para coche de 400W, lo que nos permite hacer una recarga completa en tan solo 160 minutos mientras conducimos. Otra característica que no encontramos en otras baterías de DJI, y que nos parece muy útil, es una práctica luz LED regulable, perfecta para usar como linterna en campings o durante apagones, incluso para llevarla en el coche para iluminar determinadas áreas si es necesario.

A la hora de cargar esta batería, es muy veloz, porque en el modo de recarga rápida, la batería pasa del 0 al 80 % en apenas 58 minutos, y alcanza el 100 % en solo 75 minutos. En términos de seguridad, utiliza celdas de batería LFP, LiFePO₄, de alta durabilidad, que retienen al menos el 80 % de su capacidad incluso después de 4000 ciclos de carga. Incluso ha superado exigentes pruebas de perforación con clavos. Cuenta con diez sensores de temperatura, y está fabricada con materiales ignífugos, soporta presiones estáticas de hasta 1000 kg y se puede usar incluso en altitudes de hasta 5000 metros. La nueva DJI Power 1000 Mini es totalmente compatible con la aplicación DJI Home.