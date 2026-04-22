Deja de buscar sombra al aparcar, con estas sombrillas automáticas la sombra va contigo

El verano se acerca y con él las altas temperaturas. Uno de los que sufren los efectos de estas es nuestro coche. A menudo es difícil encontrar una sombra donde aparcar y por ello hay que buscar soluciones. A continuación, te mostramos algunas alternativas, para rebajar la temperatura en el interior de tu coche.

Toldos automáticos para tu coche

La temperatura tanto en el interior como en el exterior de nuestros vehículos en verano aumenta considerablemente, sobre todo cuando lo aparcamos por un largo periodo de tiempo al sol. Además de la sensación de bofetada al abrir la puerta, sentarse o tocar cualquier elemento del interior, se convierte en algo reservado para los más valientes. Pero no es el único efecto negativo de este sobre el vehículo, con el paso del tiempo, también afecta a la degradación tanto de la pintura, como de la carrocería y los elementos de plástico.

Una de las soluciones más populares es colocar el clásico parasol en el interior, pero la forma definitiva de combatir estos efectos es con la ayuda de la tecnología, con toldos automáticos. Unos dispositivos que van instalados en el techo del coche y que se despliegan de forma rápida y automática, cubriendo la mayor parte de la carrocería exterior y evitando el sobrecalentamiento. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en el mercado

Parasol Fablestoryem | Fablestoryem

Comenzamos con el Fablestoryem, una excelente opción que se adapta a una amplia variedad de modelos ya sean Suv's, compactos o incluso sedanes. Es resistente en exteriores y diseño geométrico se adapta a todo tipo de vehículo, fácil de desplegar y guardar sin fricciones. Además, incluye mando a distancia. su precio desde 271 euros.

Parasol para coche, plegable | Generic

Otra muy buena opción es el parasol plegable Generic, disponible en varios tamaños que van desde los 4,4 a los 5,2 metros y colores, nos ofrece una estructura robusta diseñada para soportar rachas de aire gracias a su esqueleto articulado. Su diseño compacto y plegable, facilita las labores de guardado en el maletero, cuenta con control remoto. Podemos adquirirlo a partir de 303 euros

Toldo automático Oxford | Generic

Por último, el toldo para coche con tejido Oxford, este nos ofrece una gran durabilidad, la tela con la que está fabricado es impermeable y altamente resistente contra los desgarros. Cuenta con soportes de goma para ajustarse e impedir que el techo de nuestro vehículo sufra cualquier daño, además de control remoto. Está disponible en varios tamaños y colores. Fácil de desplegar y fijar nos ofrece una máxima cobertura del vehículo. Precio desde 264 euros, dependiendo de sus dimensiones.

La solución perfecta para llevar siempre contigo la sombra a la hora de aparcar, que además de reducir la temperatura, ayuda a mejorar la eficiencia energética del aire acondicionado de nuestro coche. Lo que además se traduce en un ahorro de combustible o batería en el caso de los coches eléctricos. Alargando la vida útil de los materiales de tu coche y minimizando las visitas al lavado por culpa de los pájaros.