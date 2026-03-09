La característica estrella del futuro MacBook Neo 2 se acaba de filtrar

Hace menos de una semana Apple revoluciona su gama de ordenadores portátiles con un lanzamiento que se había rumoreado hace mucho tiempo, pero que muchos se resistieron a creer. Y es que los de Cupertino han dado un golpe en la mesa del mercado de portátiles económicos con la irrupción del MacBook Neo. Y es que todo un portátil de Apple por 699 euros, o de 599 euros en caso de ser estudiante, es todo un caramelo que estamos seguros muchos no van a poder resistir.

¿Cuál va a ser esa característica estrella?

La información parece que viene de uno de los principales analistas del mercado en lo que al ecosistema de Apple se refiere, Ming-Chi Kuo. Este avanza los detalles de un futuro MacBook Neo 2, la siguiente generación del recién presentado, y lo más importante, cuál sería el punto fuerte de este nuevo modelo. Y es que según el analista, este portátil contaría entonces con una pantalla táctil, algo que no tiene de momento ningún modelo de MacBook hasta ahora.

Esto sin duda sería un gran cambio para el ecosistema de MacOS, que hasta ahora no ha lidiado con pantallas de este tipo. Y por tanto una de las grandes novedades de este modelo es que además tendría que renovar MacOS con nuevas funciones y gestos pensados para una pantalla de estas características. De esta manera el portátil se convertiría en uno de esos dispositivos de doble uso, que podemos usar tanto de tableta como de portátil, si la bisagra de la pantalla lo permite.

Este panel IPS integraría la capa táctil para no aumentar el grosor de la pantalla y mantener ese aspecto atractivo y liviano estrenado por el primer Neo. Pero esta no sería la única mejora, ya que se espera que el nuevo MacBook Neo 2 llegue con una mayor memoria RAM de 12GB, más adecuada para un uso algo más exigente, lo que supondría contar con un 50% más de RAM, algo valioso además en tiempos donde el precio de este componente está por las nubes.

Además, el nuevo MacBook Neo 2 que llegaría el año que viene, contaría con un nuevo procesador más potente. Se trataría del Apple A19 Pro, el mismo con el que cuentan los iPhone 17 Pro, los actuales móviles tope de gama de los californianos. Desde luego es bastante sorprendente que en menos de una semana hayamos conocido ya los primeros detalles de esta segunda generación.

Pero si tenemos en cuenta que el analista es junto a Mark Gurman quizás el más fiable y reputado del entorno de Apple, podemos darle bastante credibilidad a pesar de que su lanzamiento debería producirse dentro de un año, en febrero de 2027 a priori. Parece que Apple es consciente de que el mercado premium va a resentirse por los rigores de la memoria RAM, así como por la incertidumbre geopolítica, y de ahí que haya decidido apostar por primera vez por un segmento económico en su gama de portátiles.