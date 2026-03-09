Todo lo que tu contador de luz dice sobre tus hábitos domésticos a la compañía eléctrica

Las innovaciones tecnológicas han llegado hasta los rincones más recónditos de nuestra casa. Aquellos olvidados como el cuarto de contadores. Con la digitalización de la red eléctrica, estos dispositivos que antes solo sumaban kilovatios se han convertido en auténticos ordenadores de vigilancia. A través de sus mediciones, la compañía eléctrica no es solo capaz de saber cuánto consumes, sino que puede deducir en qué lo consumes.

Smart Metters, los contadores inteligentes de luz

Atrás quedaron los viejos contadores analógicos que registraban el gasto; estos se han convertido en espías silenciosos de nuestros hábitos. Ahora, además de saber cuánto gastamos, son capaces de saber cuál es el origen de este gasto. Esto es lo que se conoce como desagregado de cargas o NILM - Non-Intrusive Load Monitoring. Funciona bajo la premisa de que nuestros electrodomésticos no consumen siempre la misma cantidad de energía, ya que el gasto varía en función de si están solo enchufados o en funcionamiento; su funcionamiento es distinto.

Medidor de electricidad | Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Cada uno de estos electrodomésticos presenta un pico de tensión específico al arrancar, ya sea por el encendido de una resistencia o un compresor; esto crea una onda diferente en el consumo de energía. Un evento al que se le conoce como firma eléctrica. Que permite identificar de forma individualizada a cada aparato. Para los antiguos contadores era imposible descifrarlas. Mientras que los nuevos contadores inteligentes no solo son capaces de monitorizarlos, sino además de identificar a cada uno de ellos de forma precisa.

Esto es gracias a la incorporación de la inteligencia artificial; a través de sus algoritmos, no solo capta y separa la señal mezclada del flujo total del consumo. Los algoritmos de aprendizaje automático o machine learning analizan ese flujo total millones de veces por segundo. Buscando estos patrones o firmas eléctricas. Deduciendo por su patrón si se trata de un motor, una resistencia o un compresor. Por lo que no es necesario el uso de sensores individuales en cada enchufe, para que la compañía pueda estimar lo que hemos gastado, ya sea en iluminación, agua caliente o poniendo la lavadora.

Unos datos que tienen una utilidad más allá de la mera anécdota, ya que a través de estos diagnósticos se pueden detectar anomalías en el comportamiento de esta ficha eléctrica y prevenir averías. Al mismo tiempo, sirve para identificar los aparatos que consumen energía de forma silenciosa, llamados también vampiros, con los que podemos ahorrar desenchufándolos e incluso cambiándolos por otros.

Aunque esto tiene una contrapartida, la de la privacidad; a través de estos datos pueden conocer de primera mano nuestros hábitos, como cuando nos levantamos o ponemos la lavadora. Y es aquí donde la línea entre la eficiencia energética y la vigilancia del comportamiento se vuelve muy fina. Los smart meters son una herramienta que nos facilitan el ahorro y la sostenibilidad, que abren la puerta a las compañías eléctricas para entrometerse en nuestra intimidad. Algo que no es del agrado de muchos usuarios.