El Samsung Galaxy M17e presumirá de una batería muy generosa

La evolución de los smartphones está centrándose en muchos casos en la batería, sobre todo si buscamos en el marco de gamas más amplio posible. En los últimos dos años hemos conocido mes a mes nuevos smartphones que han tenido en la batería y su capacidad a su gran atractivo. Samsung no ha sido de esos fabricantes, manteniendo sus smartphones con capacidades bastante conservadoras. Ahora conocemos un móvil que está a la vuelta de la esquina, y que contará con una batería más grande, aunque no es la primera vez que la vemos en la gama de los coreanos.

El Samsung Galaxy M17e ya está en camino

Como sabéis, los modelos de la gama Galaxy M dejaron de lanzarse en España hace relativamente poco tiempo, pero siguen presentes en mercados como el indio. En este caso la propia firma coreana ha desvelado la fecha y primeras características oficiales del futuro Samsung Galaxy M17e. Y da la sensación de que se trata de la variante para la gama M de un teléfono que ya conocemos, el actual Samsung Galaxy A07 5G.

Este modelo se lanzaba a mediados de febrero para el mercado iberoamericano, y efectivamente, sus características, al menos las conocidas hasta ahora, son las mismas. De entre todas ellas destaca la batería, que tiene una capacidad de 6000mAh, más de lo habitual en los gama media de Samsung, aunque otros gama M ya la tuvieron antes. Aquellos no tenían batería de silicio, y confiamos en que en este caso sí.

Y so quiere decir que si así fuera, el móvil podría ser más delgado y liviano que sus predecesores. Sea como fuere, es una buena cualidad para este futuro gama media, que tal y como ha desvelado Samsung, se presentará el próximo 17 de marzo, la semana que viene, en India. Pero hay más, porque Amazon en India ha desvelado más características técnicas de este nuevo smartphone de los coreanos.

Como que llegará con un procesador MediaTek Dimensity 6300, uno de los más potentes de su gama media más asequible, y garantía de buen rendimiento. También contará con una pantalla de 6,7 pulgadas de diagonal, con una tasa de refresco de 120Hz y resolución HD+. Aunque no se especifica, siendo la gama M, su potencial precio y basándonos en las características del Galaxy A07 5G, todo hace indicar que su tecnología es LCD, no esperemos AMOLED como en otros gama media que suelen moverse en los 200€.

El teaser de Amazon avanza que el precio será inferior a los 130 euros, por lo que se convertirá en uno de los modelos más baratos de Samsung. Veremos si finalmente llega a España en la forma de este Galaxy A07 5G, porque no es probable que la gama M regrese con un modelo como este.