Philips Evnia AmbiScape: la iluminación gaming que hace reaccionar toda tu habitación

Philips es uno de los grandes referentes en el sector de la iluminación. Y su gama Philips Evnia acaba de dar un nuevo paso en su ecosistema gaming con AmbiScape, una funcionalidad pensada para que la iluminación deje de quedarse en la parte trasera del monitor y pase a formar parte de toda la habitación.

De esta manera, el entorno que rodea al jugador también reaccione a lo que está ocurriendo en pantalla, creando una experiencia más inmersiva tanto al jugar como al ver contenido multimedia.

Philips Evnia AmbiScape, el sistema de iluminación de los sueños de cualquier gamer

Como seguramente sabrás, una de las señas de identidad de algunos monitores Philips Evnia era Ambiglow, una tecnología capaz de proyectar luz ambiental desde la parte trasera del monitor para acompañar los colores y los cambios de escena.

Anteriormente conocido como Ambilight, este sistema consigue una mejora en la sensación de inmersión. Ahora, con AmbiScape, la marca extiende esa iluminación sincronizada a otros dispositivos inteligentes compatibles de la habitación.

El resultado es un setup en el que la pantalla deja de ser un elemento aislado. Si estás explorando un escenario oscuro, entrando en una zona de acción o viendo una escena con colores muy marcados, la iluminación del espacio puede adaptarse en tiempo real para acompañar esa experiencia.

Antes hemos hablado de una sensación de inmersión mejorada, ¿verdad? Pues imagina cómo va a ser cuando las luces RGB se sincronicen con la atmósfera de la habitación con lo que está pasando delante de tus ojos.

De esta manera, la gracia de AmbiScape está en que la iluminación pasa a formar parte activa del juego. Y lo mejor de todo es que AmbiScape permite sincronizar luces inteligentes compatibles con Matter con el contenido que aparece en pantalla.

Gracias a ello, la iluminación de la habitación puede cambiar al mismo ritmo que el juego, incluyendo todo tipo de bombillas y otros elementos de iluminación. Y los resultados son impresionantes.

La configuración se realiza a través de Philips Evnia Precision Center, el software de la marca para gestionar perfiles, intensidad y comportamiento de la iluminación. Desde ahí podrás adaptar la respuesta lumínica en función de tu habitación, tus dispositivos y el tipo de experiencia que busques. Y ojo, que AmbiScape funciona con cualquier dispositivo Matter, no solo soluciones de Philips.

Y esto es un detalle importante, porque una de las grandes asignaturas pendientes del RGB en PC siempre ha sido la fragmentación. Cada fabricante tiene su propio software, sus propios efectos y sus propios perfiles. Pero en el caso de la marca, nos va a poner las cosas muy sencillas.

Para habilitar esta iluminación dinámica, es necesario conectar el monitor al PC mediante un cable USB y configurar los controles desde Windows 11. A partir de ahí, el comportamiento disponible dependerá de los dispositivos conectados y de las configuraciones compatibles.

Por último, decir que AmbiScape estará disponible sin coste adicional para quienes tengan un monitor Philips Evnia compatible con Precision Center. La funcionalidad llega con Precision Center 1.9, cuya descarga ya está disponible.