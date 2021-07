El nuevo iPad Mini sería tan potente como los iPhone 13

Llevamos semanas hablando de lo que podemos esperar de la nueva generación de los iPad Mini. Una tableta que parece que no solo va a heredar las características del iPad Air, sino que va a ser una de las tabletas más potentes del mercado. Eso es lo que conocemos ahora, con nuevos detalles sobre la ficha técnica de esta tableta, que sin duda va a ser de las más interesantes que podamos comprar en el futuro cercano. Una tableta de la que ahora se deslizan nuevos detalles acerca de lo que podremos encontrarnos con esta nueva tableta compacta de Apple.

Contará con el procesador más potente

Apple no suele escatimar en la potencia de sus dispositivos, y parece que en este caso no va a haber una excepción. Porque hemos conocido que esta tableta contaría nada menos que con el procesador Apple A15, que es el procesador que estrenarán también los móviles de la firma, los nuevos iPhone 13. Por tanto estas tabletas compactas de Apple serían tan potentes como los nuevos móviles de Apple, por lo que se convertirían seguramente en las tabletas de su gama más potentes del mercado. Pero no es la única característica que se ha filtrado ahora sobre esta tableta. Sino que además hemos conocido que contaría con un nuevo puerto USB tipo C.

iPad Mini | Apple

Parece que poco a poco la tendencia de los dispositivos de Apple es la de adoptar este conector, que como sabéis va a imponer la Unión Europea al menos en nuestro continente como el conector único. Por tanto parece que los cambios de esta tableta van a ser muchos y muy profundos para ofrecer una tableta de primer nivel en tamaño compacto. Porque al procesador Apple A15 se le une no solo el conector USB tipo C, sino también otros cambios importantes que serán tan revolucionarios o más dentro de este modelo como los que hemos visto hasta ahora.

Porque además de estas novedades, es de esperar que la tableta de Apple llegue al mercado con una nueva pantalla, más grande dentro del mismo cuerpo. Esto se consigue con un diseño que tendrá unos bordes mucho más delgados. Lo que a su vez es posible porque el Touch ID desaparece de la parte inferior de la pantalla, para integrarse en el botón lateral de encendido. De esta manera el diseño de la tableta será muy diferente del actual, y tendremos todas esas características que en realidad nos gustaría ver en los iPhone 13. Porque precisamente eso es mucho de lo que esperan los usuarios, una pantalla por fin sin notch con un nuevo Touch ID que permita utilizar el teléfono con mascarilla.

Pero parece que de momento habrá que conformarse con estas novedades en las tabletas de Apple, que desde luego en algunos aspectos parecen más avanzadas que los propios terminales de la marca. Un iPad Mini que podría llegar al mercado o ser presentado a finales del año, después de que los iPhone 13 hayan sido presentados en Cupertino a mediados de septiembre.