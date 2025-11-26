IKEA lanza nuevas lámparas y altavoces inteligentes repletos de color

El gigante del mobiliario nórdico está renovando su gama de dispositivos inteligentes. Desde hace años IKEA nos ofrece una gama bastante completa de lámparas y altavoces que combinan a la perfección con distintas colecciones de sus muebles. Ahora han lanzado dos líneas de producto que se caracterizan por contar con colores muy vivos y un diseño muy atractivo y sobre todo moderno. Se trata de las nuevas gamas SOLSKYDD y KULGLASS.

Así es la nueva gama de IKEA

IKEA ha colaborado con la diseñadora Teklan para lanzar una nueva colección de dispositivos inteligentes. El sello de la diseñadora, que se caracteriza por colores y formas innovadoras, se puede apreciar de un primer vistazo en sus nuevos productos. Para empezar, la gama SOLSKYDD cuenta con tres altavoces Bluetooth, con un diseño redondo que encaja en cualquier sitio de nuestro hogar.

Nuevas gamas SOLSKYDD y KULGLASS | IKEA

Estos se caracterizan porque su diseño se ha creado para que sean sencillos de colgar o colocar en las distintas bases con las que cuentan. Además pueden conectarse entre ellos para poder reproducir música a la vez en varios altavoces. También funcionan con Spotify Tap, una funcionalidad que permite comenzar a escuchar música desde Spotify al instante y sin esfuerzo. No hay más que ver la imagen que adjunta IKEA al comunicado para comprobar que el diseño y sobre todo el colorido y patrones de estos altavoces es muy llamativo.

En el caso de KULGLASS hablamos de unas lámparas inteligentes que nos ofrece no solo luz y color en un diseño fresco. Sino que además pueden reproducir sonido como un altavoz más, aunque a la vista solo tengan aspecto de lámpara. La silueta de estas lámparas se basa en la de un helado suave, y ha sido concebido para aportar una apariencia cercana y accesible para darle un toque cálido a nuestro hogar.

La lámpara FADO ahora cuenta con un estampado de manchas, y es uno de los modelos más destacados de esta colección de dispositivos inteligentes. IKEA no ha desvelado el precio de estos nuevos productos, pero sí que ha anunciado que los pondrá a la venta en sus tiendas desde el próximo mes de diciembre que está a punto de comenzar. IKEA ya tiene una dilatada experiencia con dispositivos inteligentes.

A lo largo de estos años no solo hemos conocido lámparas y altavoces de diferentes diseños, sino que también han integrado esta tecnología en muebles tan dispares como una mesilla, que además servía como purificador de aire. Ahora estos dispositivos se estrenan para aportar un plus de color en nuestros tradicionalmente aburridos hogares.