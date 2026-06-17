El nuevo Google Home Speaker exprime el potencial de Gemini y su IA generativa

La revolución de la IA no está llegando solo a nuestros smartphones u ordenadores a través de chatbots y apps que generan imágenes o vídeos. Sino que también se está trasladando a nuestro hogar para ofrecernos algunas características únicas en la interacción con el hogar inteligente. Ese siguiente paso lo representan los altavoces inteligentes y sus respectivos asistentes virtuales. Hace mes y medio Alexa+ llegaba a los nuevos altavoces de Amazon, y ahora Google hace lo propio con su nuevo altavoz Google Home volcado en la nueva IA de Gemini.

Precio y disponibilidad

El nuevo altavoz de Google se estrena en España con un precio similar al de sus predecesores. Y es que podemos comprarlo por 119,99 euros, estando disponible en dos colores, como son porcelana y avellana.

Un altavoz creado para exprimir a Gemini

No solo hablamos de un nuevo altavoz, sino de una transformación a nivel de software que cambia por completo nuestra experiencia de interacción con él, pasando a disfrutar de conversaciones más naturales gracias a la IA generativa de Gemini integrada. Lo más destacado de este nuevo modelo es, sin duda alguna, la integración de Gemini como inteligencia artificial.

Esta integración permite dejar atrás los comandos tradicionales y utilizar Gemini Live, una función que permite a los usuarios conversar de manera más fluida y natural, debatir ideas, interrumpir o hacer preguntas de seguimiento como si estuvieran hablando directamente con un amigo experto.

Para que los usuarios podamos disfrutar de esta experiencia sin restricciones, Google incluye seis meses de suscripción gratuita a Google Home Premium para todos aquellos que se hagan con el altavoz antes del 30 de septiembre de 2026. Con la función de conversación continua, se mantiene el micrófono activo durante unos segundos tras la primera interacción para que el usuario no tenga que repetir constantemente el comando.

Ahora con él podemos gestionar tareas de forma más sencilla, ajustar citas o modificar horarios en el calendario, idear itinerarios de viaje completos e incluso solicitar recetas creativas utilizando los ingredientes específicos que ya tenemos en la despensa. Está disponible para nosotros como un chatbot que no necesita de escribir comandos en la pantalla, sino simplemente charlar con él como si de una persona de carne y hueso se tratara.

Algo que también cambia por completo es la relación del altavoz con el hogar inteligente. Ya que ahora podemos ejecutar múltiples comandos complejos en una sola frase. Por ejemplo, podemos decir un solo comando en voz alta, como por ejemplo "atenúa las luces, baja la temperatura y pon música relajante", para que Gemini ejecute todas las acciones de manera simultánea.

El historial de cámaras permite consultar directamente por voz si el altavoz ha detectado algún paquete nuevo o si alguien ha sacado al perro, siempre que contemos con cámaras Nest y un plan Advanced activo.

Por último, el Google Home Speaker es un gran salto de calidad respecto del Nest Mini, ya que ahora integra un controlador de audio el doble de grande y unos graves 2,5 veces más fuertes, ofreciendo un sonido más equilibrado de 360 grados.

Esto permite crear un sistema de cine inmersivo en casa si lo combinamos con uno o dos altavoces o el Google TV Streamer, presumiendo de audio espacial y sonido envolvente. Ahora, al escuchar música, también podemos buscar canciones de una manera más natural y sencilla, por ejemplo, diciendo: "La canción esa de la película donde vuelan al espacio para volar un asteroide, haciendo referencia a esa mítica canción de Aerosmith. Hasta ese punto llega la naturalidad para hablar con el asistente a través del altavoz.