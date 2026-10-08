El nuevo Garmin Enduro 4 llega con un GPS de alto rendimiento

Garmin, conocida por sus wearables de alto rendimiento, orientados a atletas profesionales, ha lanzado un nuevo reloj inteligente, que llega con algunas características que precisamente van a ser esos atletas y aventureros los que más partido le van a sacar. Un modelo que estrena mejor autonomía, más funciones de entrenamiento, y un rendimiento mejorado gracias a un hardware aún más potente.

Precio y disponibilidad

Este nuevo Garmin Enduro 4 se ha puesto a la venta en España por 899,99 euros, un precio elevado, pero en la línea del fabricante, que crea relojes de calidad para los usos más exigentes.

Ficha técnica del Garmin Enduro 4

Este reloj combina una pantalla MIP de 1,4 pulgadas de bajo consumo de energía con una lente de carga solar. Su autonomía es de hasta 320 horas en modo de actividad utilizando carga solar o hasta 90 días en modo smartwatch. La batería puede operar en distintos modos, como el de Max Accuracy, que brinda seguimiento completo con la máxima precisión para esfuerzos más cortos.

O Max Battery, que optimiza el registro continuo para actividades prolongadas de hasta 320 horas. A la hora de analizar y hacer seguimiento de nuestros entrenamientos, cuenta con más de 100 perfiles de actividad. Con ellos podemos marcarnos objetivos de entrenamiento ajustados a la pendiente, ayudan a regular el esfuerzo en terrenos con desniveles o zonas montañosas.

Cuenta con una linterna LED integrada, que ofrece modos de luz blanca o roja. Es resistente al agua hasta 10 atmósferas. Llega con un almacenamiento interno de 64GB, perfecto para almacenar mapas, música o los datos de las rutas. Tiene un 50% más de memoria RAM respecto al Enduro 3 y un motor de mapas nuevo. Lo que se traduce en un desplazamiento por los mapas integrados un 30% más rápido y una interfaz más fluida.

La vista Perspective View muestra de forma simultánea detalles cercanos y lejanos en mapas con capacidad de enrutamiento. Muestra el ritmo medio ajustado a la pendiente, en tiempo real vemos un ritmo equivalente adaptado a la inclinación del terreno. También hay zonas y curva de stamina, ya que la función de zonas mide el impacto del esfuerzo en la resistencia, mientras que la curva de stamina evalúa cómo varía la capacidad física a lo largo del tiempo. .

Hay nuevas funciones de remo y rucking, añadiendo métricas para remo en interiores, como VO2 máx. y curva de potencia, así como opciones de rucking para ajustar el peso de la mochila en marcha y fijar objetivos como calorías quemadas. Garmin Epic permite agrupar múltiples actividades realizadas durante días, semanas o meses en una sola historia coherente dentro de Garmin Connect, integrando fotos y métricas acumuladas de salud y rendimiento.