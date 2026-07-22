Garmin lanza una pulsera sin pantalla como alternativa a Fitbit Air

Los wearables son sin duda el complemento perfecto para nuestros móviles, aunque en los últimos años una tendencia se está imponiendo en general en el segmento de tecnología portátil. Ya que las pantallas están dejando de ser imprescindibles, por aquello de evitar las distracciones que nos traen a lo largo del día, y que para muchos son desesperantes. En esta ocasión, Garmin ha lanzado una pulsera que prescinde de pantalla, y que es una excelente alternativa a la Fitbit Air y otras pulseras sin pantalla en el mercado.

Precio y disponibilidad

La nueva Garmin CIRQA Smart Band se ha puesto a la venta en España por 199,99 euros, en cuatro colores, negro, azul, gris y malva, estando disponible en dos tallas.

Garmin CIRQA Smart Band sin pantalla | Garmin

Sin pantalla, pero repleta de funciones

Que no tenga pantalla no quiere decir que no sea capaz de monitorizar nuestra actividad o hacer seguimiento de la salud de forma eficiente, para nada. La diferencia es que toda esa información que recopila la vemos después en la pantalla del smartphone, una vez sincronizados los datos. Hablamos de la nueva CIRQA Smart Band, una pulsera de actividad que destaca por no tener pantalla.

En su lugar utiliza una correa de tela diseñada para brindar la máxima comodidad durante todo el día, que está disponible en varios colores llamativos y neutros. Dependiendo del tipo de actividad o de las preferencias al dormir, el usuario puede elegir llevarla de manera flexible en la muñeca o como un brazalete en el brazo.

No hay pantalla, pero hace un seguimiento exhaustivo de nuestra actividad y signos vitales. Como frecuencia cardíaca basada en la muñeca, niveles de estrés, energía corporal mediante Body Battery, temperatura de la piel y lecturas de saturación de oxígeno. También ofrece análisis de las fases de sueño, puntuación de descanso (sleep score), detección de siestas, variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y frecuencia respiratoria.

En lo que a salud femenina se refiere, hace seguimiento del ciclo menstrual y embarazo, predicciones de periodos y estimaciones de ovulación mediante la temperatura de la piel durante el sueño. A la hora de hacer deporte, registra automáticamente varias actividades, y a medida que editamos o confirmamos los registros en la aplicación, la pulsera aprende y optimiza su precisión para futuras ocasiones.

El modo manual permite registrar de forma activa más de 80 actividades diferentes a través de un único botón físico lateral, ofrece métricas de rendimiento con datos de predisposición al entrenamiento, VO2 max, estado de HRV, efecto del entrenamiento en el cuerpo y el tiempo recomendado de recuperación. Las rutas las traza mediante el GPS del propio smartphone, en el que se apoya en estas tareas.

Tiene una buena autonomía, ya que con una carga puede permanecer encendida durante 10 días, la sincronización se realiza a través de la app de Garmin Connect.