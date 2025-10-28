DJI se lanza al mercado de los robots aspiradores con su nuevo Romo

La firma china DJI ha anunciado hoy un nuevo producto muy poco habitual en su gama, y que demuestra que no quieren quedarse sin su parte del pastel de uno de los mercados más importantes del momento en el segmento tecnológico. Hablamos de los robots aspiradores, que ahora cuentan con un nuevo contendiente en el mercado, el DJI Romo, un aspirador que promete máxima eficacia de aspirado combinada con una inteligencia de última generación.

Así es el nuevo aspirador todo en uno DJI ROMO

Estamos ante un aspirador que presume de usar la tecnología de los drones DJI para una limpieza ultra precisa, por tanto, el punto fuerte de estos robots es la navegación por nuestro hogar. Algo que consigue mediante sofisticados sensores LiDAR de estado sólido de doble transmisor y gran angular, vamos, lo último en este tipo de tecnología aplicado a un aspirador. Con estos mimbres, el aspirador es capaz de evitar obstáculos con una precisión única. Puede detectar desde cables de carga de tan solo 2 mm de grosor hasta una fina carta de póker.

El llamativo diseño transparente del DJI ROMO | DJI

Incluso en el caso de que haya poca luz en la habitación, o se encuentre debajo de muebles como camas o cómodas, este aspirador puede planificar de manera inteligente la ruta para evitar estos obstáculos. Un aspirador que ofrece una espectacular potencia de succión, que alcanza los 25.000 Pascales de flujo de aire de hasta 20 litros por segundo, es una de las marcas de succión más altas del mercado sin lugar a dudas.

Los rodillos de este aspirador cuentan con un sistema antienredos compuesto de dos cepillos que mueven la suciedad a un canal central. La IA de este robot es capaz de reconocer residuos más pesados, como puede ser el grano de la arena del arenero, y en esos casos reduce la marcha para poder aspirar toda esta suciedad de una manera concienzuda para ir absorbiendo poco a poco.

Hay un modelo más avanzado, el ROMO P, que cuenta con más tecnología aún para hacer más eficiente el aspirado. Ya que cuenta con brazos flexibles, que se extienden y retraen solo cuando es necesario un extra de apoyo para llegar a los lugares menos accesibles, como suelen ser las esquinas de las habitaciones. El tanque de agua del DJI ROMO tiene una capacidad de 164 ml, y, por tanto, permite mantener sus almohadillas siempre húmedas para un fregado potente.

El modelo más avanzado tiene un depósito de desodorante para suelos, que evita que este pueda quedarse con cierto olor a agua sucia. La estación base de esta aspiradora mantiene al aspirador en perfecto orden de revista cuando es necesario. Esta no solo almacena el polvo aspirado, sino que lava y seca las almohadillas después de cada sesión. Y además es silenciosa, ya que filtra hasta el 80% del sonido cuando está aspirando el polvo. Todo se gestiona en esta aspiradora con la app DJI Home desde nuestro smartphone. Ya están disponibles tres modelos en España. El DJI ROMO se estrena por 1299 euros, mientras que el ROMO A lo hace por 1599 euros y el modelo más avanzado, el ROMO P por 1899 euros.