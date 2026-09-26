Evita que la pantalla de tu Pixel Watch 5 te despierte por la noche

Los dispositivos inteligentes son una fuente inagotable de avisos y notificaciones, esto también sucede en relojes como el Pixel watch. Para minimizar las distracciones y consultar la pantalla solo cuando sea necesario, podemos desactivar la pantalla, a continuación te contamos cómo.

Cómo conseguir que la pantalla de tu Pixel Watch 5 permanezca apagada

Hablar por teléfono, responder a los mensajes, pagar, controlar nuestra salud o incluso abrir la puerta de nuestra casa son algunas de las cosas que podemos hacer desde la muñeca. Tener acceso a todas estas funciones es de gran ayuda, aunque hay momentos en los que necesitamos descansar y desactivar las pantallas, algo que podemos hacer de forma sencilla desde los ajustes del reloj, como te contamos a continuación.

Pantalla siempre apagada | TecnoXplora

Una de las opciones que nos ofrece es la de mantener la pantalla apagada, de manera que la activaremos solo cuando sea necesario pulsando sobre está, pulsando los botones o girando la muñeca. Desactivarlos es muy sencillo y solo hay que seguir los siguientes pasos:

Desde la pantalla de reloj, desliza de arriba a abajo para acceder al menú.

A continuación entra en los ajustes pulsando el icono de la rueda dentada.

Busca la opción “pantalla” donde debemos desactivar “Pantalla siempre activa”

Con esto permanecerá apagada hasta que realicemos un movimiento con la muñeca. Si quieres que no encienda innecesariamente al realizar este gesto y que solo se active cuando realmente tengamos intención de hacer uso de este, tendremos que desactivar esta opción.

De la misma forma desliza desde la parte superior para acceder al menú,

esta vez seleccionamos la opción “ gestos ”

” Dentro de este apartado debemos desactivar la opción “inclinar para activar”

Así es como conseguimos que se mantenga siempre apagada evitando interacciones accidentales.

Al desactivar la pantalla, no solo conseguimos reducir las distracciones, también aumentamos la autonomía del mismo, al reducir el gasto de energía que supone mantenerla encendida. Para reducir el consumo no solo podemos optar por reducir el tiempo de encendido de la misma al mínimo, también podemos ajustar el brillo de la pantalla para optimizarlo.

Además apagar la pantalla no implica que no recibamos los mensajes ni notificaciones, ya que nuestro reloj sigue activo y nos avisará de la llegada de cualquier notificación. Estas solo se silenciaron por completo al activar los diferentes modos como no molestar o el modo descanso, en los que todas la notificaciones quedan desactivadas de forma automática. Con lo que se garantiza el descanso y la desconexión digital que es tan necesaria en los tiempo que corren.