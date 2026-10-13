La nueva Fitbit Edge completa la gama de wearables de Google

Por fin, aquel misterioso wearable que se filtró prácticamente a la vez que los nuevos Google Pixel 11 llegaban al mercado, por fin es oficial, y ha sido desvelado por Google. De hecho, es tan real que ya lo podemos reservar en España, por lo que vamos a poder hacernos con él en los próximos días. Pero antes toca conocer qué es todo lo que nos puede proporcionar, porque desde luego es una excelente alternativa al Google Pixel Watch 5, mucho más accesible, y conservando la pantalla que no tiene la Fitbit Air.

Precio y disponibilidad

La nueva Fitbit Edge ya se puede reservar en España por 179,99 euros, un precio que la sitúa por encima de la Fitbit Air, pero muy por debajo de los relojes Pixel. Llega en cinco colores, verde oliva, obsidiana, gris niebla y arenisca. También hay una edición especial de Stephen Curry, el popular jugador de la NBA, que tiene un precio de 219,99 euros en el color Rye exclusivo.

Nueva Fitbit Edge | Fitbit

Una pulsera más accesible que el Pixel Watch y con la IA de Google Health

Este reloj, que también se puede considerar pulsera, ya que su esfera puede verse como un híbrido de ambos, está construido con una carcasa de aluminio reciclado que apenas representa el 2 % del peso del producto. Tiene un perfil delgado de solo 11.5 mm de grosor que se adapta al contorno de la muñeca. Ofrece una pantalla Hybrid OLED que es un 46 % más grande que la de los wearables de Fitbit anteriores y nos brinda una visibilidad idónea incluso bajo la luz solar directa.

Fitbit Edge | Fitbit

Cuenta con un botón físico rediseñado con retroalimentación táctil que permite pausar entrenamientos rápidamente. La interfaz en pantalla se inspira en el Pixel Watch 5 e incluye complicaciones legibles de un vistazo, como por ejemplo Tiles más fluidas para métricas de salud, como el seguimiento del sueño, frecuencia cardíaca y ciclo menstrual, así como funciones cotidianas que abarcan Google Maps, controles multimedia y notificaciones de llamadas y mensajes.

A la hora de hacer ejercicio, es capaz de hacer seguimiento de más de 50 modos de entrenamiento con orientación en tiempo real en la muñeca, abarcando métricas para Pilates, objetivos de ritmo, zonas de frecuencia cardíaca e intervalos. El GPS tiene un 40 % más de precisión en comparación con generaciones anteriores, gracias a su chasis de aluminio nano-moldeado y un chipset mejorado. Incluye además un altímetro integrado para medir cambios de elevación en carreras o subidas de escaleras.

Puede detectar automáticamente más de 100 entrenamientos diferentes. Gracias a Health Guardian, rastrea de forma silenciosa tendencias en la presión arterial, resistencia a la insulina y alertas por frecuencia cardíaca alta o baja. Además, la app de ECG en la muñeca realiza evaluaciones del ritmo cardíaco, monitorización continua de la frecuencia cardíaca y un sensor dedicado a medir la temperatura cutánea nocturna, que complementa el análisis de fases del sueño y métricas de variabilidad del ritmo cardíaco para calcular la puntuación de recuperación cada mañana.

Por último, nos ofrece una autonomía de hasta 7 días con una carga completa. Su sistema de carga rápida magnética proporciona un día entero de uso con tan solo 5 minutos de carga. Y además, cuenta con resistencia al agua de hasta 50 metros, así como certificación IP68, siendo el primer rastreador de Fitbit en ofrecer un diseño reparable con arquitectura modular interna y batería reemplazable.