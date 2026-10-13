Apple revoluciona su hogar conectado con la nueva Apple Home Collection

Los de Cupertino han presentado toda una nueva línea de dispositivos para el hogar conectado en una nueva colaboración con dos grandes tecnológicas, como son LG Electronics y Schneider Electric. Junto a ambas ha lanzado una nueva gama de dispositivos para el Internet de las Cosas, que nos permite contar con una serie de dispositivos orientados a vigilar nuestro hogar dentro del ecosistema de HomeKit.

Un movimiento que busca por parte de Apple reducir la gran brecha en este segmento que tiene respecto a gigantes como Amazon o Google. Una gama de productos que en general son compatibles con el estándar Thread, que los hace más sencillos de configurar y utilizar. Además, todos los dispositivos cuentan con cifrado de extremo a extremo que impide que cualquier dato pueda ser interceptado por terceros. Se lanzarán en el mes de diciembre, y de momento parece que van a llegar a España.

Nuevos timbres y cámaras de seguridad

Los californianos han lanzado cuatro nuevas cámaras de vigilancia bajo la marca LG. Se trata del LG Video Doorbell, que es un timbre inteligente con doble cámara. La cámara frontal de 2.5K graba a los visitantes y la cámara inferior Full HD supervisa los paquetes entregados en el suelo. Tiene un foco integrado y un timbre que suena a través de dispositivos como HomePod, HomePod mini y el nuevo HomeView. Su precio es de 249,95 dólares.

Una de las nuevas cámaras de seguridad | Apple

La LG Floodlight Cam ha sido diseñada para la vigilancia perimetral de exteriores, cuenta con focos dobles adaptativos que se activan automáticamente con el movimiento y visión nocturna a color para condiciones de poca luz, su precio es de 399,95 dólares. La LG Outdoor Cam nos brinda visión nocturna en color, orientación ajustable de manera y una instalación muy sencilla para exteriores. Su precio es de 299,95 dólares.

Nuevo timbre inteligente | Apple

Por último, la LG Indoor Cam está orientada a la privacidad, ya que se inclina automáticamente hacia arriba para ajustar la vista al consultar la casa y se inclina hacia abajo para apagar la vigilancia tan pronto como regresa el primer miembro del hogar. Es una cámara destinada a su uso en el interior del hogar. Su precio es de 199,95 dólares.

Nueva cerradura

Apple también ha presentado el LG Smart Deadbolt Lock, una cerradura inteligente que cuenta con tecnología UWB, de banda ultra ancha, poco habitual en estos dispositivos. Con ella, al detectar que el usuario se aproxima con una llave de casa en un iPhone o Apple Watch, abre la puerta automáticamente sin necesidad de tocar el dispositivo. Su precio es de 349,95 dólares.

También permite la apertura mediante NFC, un teclado PIN integrado o una llave física oculta de respaldo. Siendo compatible con Matter y Aliro, funciona de manera local incluso si se interrumpe la conexión a Internet, cuenta con sensores que detectan si la puerta se ha quedado abierta o ha sido manipulada.

Dispositivos de climatización y energía

Por último, Apple ha anunciado otros dos dispositivos, en este caso desarrollados por Schneider Electric junto a LG. Como es el termostato inteligente, que está disponible en versiones de cada uno de estos fabricantes. Nos ofrecen una instalación muy sencilla y rápida. Nos ofrecen funciones muy útiles, como la de temperatura adaptativa en la app Casa para regular la temperatura según la presencia o ausencia de personas sin programación manual. Su precio es de 199,95 dólares.

También hay sensores de temperatura de estos dos fabricantes, que son compatibles con Matter y miden la temperatura en diferentes habitaciones para hacer más cómodo el uso de la climatización. Tienen un precio de 35,95 dólares cada uno.